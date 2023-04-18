Агент Бабаев предложил не считать легионерами хоккеистов, сыгравших 250 матчей в КХЛ

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Агент Шуми Бабаев предложил не считать легионерами хоккеистов, сыгравших 250 матчей в КХЛ.

– Вы благодарны, что лимит теперь только три легионера?

– Я против этого. Хочу, чтобы лимит был пять легионеров.

Плюс все игроки, которые сыграли 250 игр [в КХЛ], становились не легионерами. Чтобы получали статус – не легионер.

Если человек сыграл уже шесть лет здесь... Шесть лет! Почему он должен быть легионером? Человек предан лиге, предан клубу.

– Тебе-то лучше? Ты просишь 110 миллионов за Грицюка.

– Не лучше мне.

Мне надо, чтобы мои игроки развивались. Чтобы они играли в сильной лиге, в сильном чемпионате. Не в таком, какой у нас сейчас, – сказал хоккейный агент.

33 комментария

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Игорь Игорев
Третьяк предложил не считать тренерами тех тренеров, которые посмотрели менее 800 матчей.
Шуми хочет казаться популистом. Пытается хайпить.
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Clever_mind
Верно для себя мыслит. Ведь таких игроков впарить можно дороже. Мино Райола недоделаный)))
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Квебек
да надо вообще лимит отменить в КХЛ.
+20
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Ilia Tikhonov
И не считать тренерами,посмотревших 800 матчей НХЛ
+15
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+15
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MrKivi
Слишком много Бабаева стало в ленте
+10
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ни первый_ни последний
если лимит отменить ткачев будет не 110 просить а 10
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Алексей Рябинин
Ответ Квебек
да надо вообще лимит отменить в КХЛ.
Согласен,надо вообще отменить лимит!
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gribovodoved
Агент Бабаев
Агент Маньяков
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Vadoniy
Поддерживаю любые варианты смягчения лимита.
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pelod
агент бабаев предложил не считать их легионерами
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арегон
Ответ Игорь Игорев
Третьяк предложил не считать тренерами тех тренеров, которые посмотрели менее 800 матчей. Шуми хочет казаться популистом. Пытается хайпить.
У него всегда такая тактика. Как можно больше шума вокруг своих игроков поднять и себя пропиарить. Какие он классные контракты выбивает своим игрокам)
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zach
Ответ 4etlanin
Паспорт это ирония. Извините, если было не понятно. Смысл моего посыла в том, что не надо ни-че-го усложнять. Создали закон, теперь ищем пути как обойти, ЗАЧЕМ❓
Пока ведущие клубы(типо Ска) могут обходиться без легионеров его не отменят, ну а остальных будет хоть какая то возможность усилиться) я тоже не в восторге от этого лимита
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
кстати не плохая идея,действительно сыграв столько матчей,легионер сможет и говорить по-русски и привыкнуть к нашему быту.
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newhood@icloud.com
Все как обычно… придумали баранский закон , а теперь думают ни как его исполнять, но как его обойти
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арегон
Ответ Дмитрий Травницкий
А кто-нибудь из легионером играет за еду или они получают одни из самых больших контрактов в клубах? Агенту проще распиарить и втюхать легионера, а если он провалится, то привести другого, чем выбить большой контракт местному. Местные у всех на виду и в условиях потолка зарплат им никто не хочет переплачивать. И агенту придётся покрутиться, чтобы найти того, кто даст больше. Куда проще привести условного Смит-Пелли ( кубок Стэнли в составе Вашингтона). А когда он не сможет заиграть, то сделать лицо кирпичем и развести руками.
Да прям сильно дорогих легионеров у нас тоже не было. Хороший легионер лучше в НХЛ поедет чем к нам. КХЛ это как вторая АХЛ по уровню)
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Ринат Халиков
Ответ гилберт
Денег тогда не будет.
он если лимит убрать, то повысится резко конкуренция между игроками, ибо все начнут брать игроков из АХЛ, а АХЛ это сильная лига по уровню как КХЛ
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zach
Ответ 4etlanin
Да, и на 251 матч проводить, на час не менее, торжественную церемонию вручения российского паспорта. Извините, но всё гораздо проще- отменить лимит или на худой конец смягчить.
При чем тут паспорт? Ну дак это и есть пусть маленькое но смягчение))
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zach
Впринципе неплохая мысль на счёт двух ста пятидесяти матчей
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Сидни Кросби 2
По такому принципу,можно собрать команду из одних легионеров.
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Сидни Кросби 2
Ответ РАМИЛЬ ГАРАЕВ
кстати не плохая идея,действительно сыграв столько матчей,легионер сможет и говорить по-русски и привыкнуть к нашему быту.
Ему плевать на твой быт,лишь бы бабло капала.
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Дмитрий Травницкий
Ответ арегон
Да прям сильно дорогих легионеров у нас тоже не было. Хороший легионер лучше в НХЛ поедет чем к нам. КХЛ это как вторая АХЛ по уровню)
Тем не менее легионеры всегда на больших контрактах. И если фины и шведы ехали сюда прокачаться перед НХЛ, то из-за океана в основном приезжают те кто не смог пробиться в Лигу или сбитые лётчики. Сейчас из Европы к нам почти не едут. А найти по три добротных ахеэловца в каждый клуб КХЛ очень сложно. Теперь если агент начнёт возить всякий шлак из-за океана, то его пошлют лесом. Теперь агенту придётся работать, а не стричь бабло с лохов. Поэтому Шуми и шумит.
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Дюша74
Лимит надо отменять тогда условный Ткачев и ему подобные за будут как просить 110 Серовно сборную лет 10 никуда не пустят.Ведь для неё лимит вели. А у клубов бюджет уменьшится. Таллант дорогу найдёт за одыкватные деньги.
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СоЮз
Вы все в своем уме? Хартикеайнен сколько сыграл? И таких как он сколько было? Перечислить? Да и сам Шуми Бабаев случайно не интерагент?
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Дмитрий Травницкий
А кто-нибудь из легионером играет за еду или они получают одни из самых больших контрактов в клубах? Агенту проще распиарить и втюхать легионера, а если он провалится, то привести другого, чем выбить большой контракт местному. Местные у всех на виду и в условиях потолка зарплат им никто не хочет переплачивать. И агенту придётся покрутиться, чтобы найти того, кто даст больше. Куда проще привести условного Смит-Пелли ( кубок Стэнли в составе Вашингтона). А когда он не сможет заиграть, то сделать лицо кирпичем и развести руками.
0
0
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Владимир
Ответ Квебек
да надо вообще лимит отменить в КХЛ.
Конечно надо... Если мы хотим сильную лигу сделать!!! Полностью согласен!
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