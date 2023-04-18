Агент Бабаев предложил не считать легионерами хоккеистов, сыгравших 250 матчей в КХЛ

Агент Шуми Бабаев предложил не считать легионерами хоккеистов, сыгравших 250 матчей в КХЛ.

– Вы благодарны, что лимит теперь только три легионера?

– Я против этого. Хочу, чтобы лимит был пять легионеров.

Плюс все игроки, которые сыграли 250 игр [в ], становились не легионерами. Чтобы получали статус – не легионер.

Если человек сыграл уже шесть лет здесь... Шесть лет! Почему он должен быть легионером? Человек предан лиге, предан клубу.

– Тебе-то лучше? Ты просишь 110 миллионов за Грицюка.

– Не лучше мне.

Мне надо, чтобы мои игроки развивались. Чтобы они играли в сильной лиге, в сильном чемпионате. Не в таком, какой у нас сейчас, – сказал хоккейный агент.