У Макдэвида 0+0 и «минус 2» в 1-м матче с «Кингс». Драйзайтль сделал дубль и стал 2-й звездой

У Коннора Макдэвида 0+0 и «минус 2» в 1-м матче серии с «Кингс».

Капитан « » остался без очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против « » (3:4 ОТ, 0-1).

26-летний канадец, ставший лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (153 очка в 82 играх, 64+89), провел на льду 25 минут 24 секунды и 5 раз бросил в створ.

Отметим, что его партнер (второй бомбардир регулярного чемпионата) сделал дубль и был признан 2-й звездой матча.