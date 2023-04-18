У Макдэвида 0+0 и «минус 2» в 1-м матче с «Кингс». Драйзайтль сделал дубль и стал 2-й звездой

Теги Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

У Коннора Макдэвида 0+0 и «минус 2» в 1-м матче серии с «Кингс».

Капитан «Эдмонтона» остался без очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (3:4 ОТ, 0-1). 

26-летний канадец, ставший лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (153 очка в 82 играх, 64+89), провел на льду 25 минут 24 секунды и 5 раз бросил в створ. 

Отметим, что его партнер Леон Драйзайтль (второй бомбардир регулярного чемпионата) сделал дубль и был признан 2-й звездой матча. 

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80 комментариев

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dmizar88
Ветеран Копитар дал некстванам просраться
+105
-3
+102
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Deathspell Omega
Драйзайтлю нужно уходить.
В команде, где Нерсу платят как МакДэвиду, с комедиантами в роли вратарей - Драйз может хоть треснуть от усердия и играть везде, подчищая за всеми, но все равно вся слава уйдет этому прыщавому герою регулярок
+77
-34
+43
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Кавабунга Шреддоголовый
Леон сегодня делал все, чтобы победить. Но в такой команде, где хранителю кукурузу платят 9 в год, нет вратарей и оборона в целом для юмористической программы сгодится делать нечего. И при этом Леон получает меньше Нерса. Уйти бы ему, да куда?
+33
-2
+31
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te quiero
Ответ Den_94
Немец силён, Коннору понять, что в плей офф играют не как в регулярке
У Коннора в прошлом ПО было 2 очка в среднем за матч. Наверное, потому что он не понимает, как играют в ПО?
+35
-8
+27
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прохожий_1
Макдэвид в течении минуты со своими очень амбициозными выходами на ворота заработал на себе 2 штрафных ЛА. Гол Нефти в большинстве идёт и в копилку Мака. Только в статистики полезности это не появляется.

И ещё. Например в статистике защитника Ойлерс Бушара гол и минус 1. Но статистика полезности ничего не говорит о том, что этот Бушарик сделал в самом конце матча глупый фол и подставил команду. ЛА сравняла счёт и вывела игру в ОТ. (6 на 4 убрав вратаря)
Поэтому надо матч смотреть, а не числа читать.
+38
-14
+24
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Deathspell Omega
Ответ MacAr4i
Что ты несёшь, глорик, матч смотрел вообще?) У Мака было достаточно моментов, проблема, что он много брал на себя, когда отдавал, защи хорош отрабатывали, момент с Гавриковым, к примеру. То, что Драйз уже последние пару недель результативней Коннора, это да, у Мака начался какой то спад, но спадом формы я это не назову, носится, проходит, как обычно, не прет и какая то неуверенность порой в действиях, что странно для него. Короче говоря - подпивасы проснулись и взялись за свою работу, делают выводы по одной игре 😂
Чем ближе плей-офф так "спад формы" у Коннорка, ага...
Совпадение? Не думаю! (с)
+36
-14
+22
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Deathspell Omega
Ответ прохожий_1
Макдэвид в течении минуты со своими очень амбициозными выходами на ворота заработал на себе 2 штрафных ЛА. Гол Нефти в большинстве идёт и в копилку Мака. Только в статистики полезности это не появляется. И ещё. Например в статистике защитника Ойлерс Бушара гол и минус 1. Но статистика полезности ничего не говорит о том, что этот Бушарик сделал в самом конце матча глупый фол и подставил команду. ЛА сравняла счёт и вывела игру в ОТ. (6 на 4 убрав вратаря) Поэтому надо матч смотреть, а не числа читать.
Макдэвид в течении минуты со своими очень амбициозными выходами на ворота
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Это надо будет в нести в словарь хоккейных терминов: "амбициозный выход на ворота".
+24
-5
+19
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Дима Миронов
Ответ Thomas Schaaf
Комментарий удален модератором
ну кто помог отскочить? великолепный Конор вышел чтоб забить в пустые ворота ждал у Синий передачу,а Ла 6 на 3 реализовали
+20
-3
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MacAr4i
Ответ Deathspell Omega
Драйзайтлю нужно уходить. В команде, где Нерсу платят как МакДэвиду, с комедиантами в роли вратарей - Драйз может хоть треснуть от усердия и играть везде, подчищая за всеми, но все равно вся слава уйдет этому прыщавому герою регулярок
Что ты несёшь, глорик, матч смотрел вообще?) У Мака было достаточно моментов, проблема, что он много брал на себя, когда отдавал, защи хорош отрабатывали, момент с Гавриковым, к примеру. То, что Драйз уже последние пару недель результативней Коннора, это да, у Мака начался какой то спад, но спадом формы я это не назову, носится, проходит, как обычно, не прет и какая то неуверенность порой в действиях, что странно для него. Короче говоря - подпивасы проснулись и взялись за свою работу, делают выводы по одной игре 😂
+41
-27
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Sanan1908
Немец очень хорош.
+13
-1
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glavniiexpert
О каких очках вообще может идти речь, когда против тебя персонально Влад Гавриков играет?
+12
0
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YoRHa
Ответ Фанат спорта01
у него так же как и с Овечкиным всегда виноваты партнёры. Овечкина вытащил к кубку Кузя,а кто вытащит Коннора?
Почему игрока, который, по заявлениям его фанатиков, уже один из лучших в истории и чуть не в топ-5 (3), кто-то должен тащить?
+15
-3
+12
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TimGI86
Гавриков в порядке, первый гол Кемпе его заслуга
Плюс подтащил в прямой оппозиции с Коннором
+11
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tolgol1974
Ответ dmizar88
Ветеран Копитар дал некстванам просраться
Словенский монстр
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Artem Karev
Не удивлюсь если Кингз на опыте выбьют этих рекордсменов в первом раунде))
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Den_94
Ответ te quiero
У Коннора в прошлом ПО было 2 очка в среднем за матч. Наверное, потому что он не понимает, как играют в ПО?
Драйзайтль — третий после Гретцки и Лемье, набравший 60 очков за 38 матчей плей-офф. У Коннора 55 в 37, если 5 очков за матч не наберёт, вопрос кто в плейофф важнее ещё будет стоять? В регулярке Коннор - бох, а вот в плей офф не всё так однозначно, хотя его стата тоже достойна уважения
+12
-3
+9
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Booligan
Ответ MacAr4i
Что ты несёшь, глорик, матч смотрел вообще?) У Мака было достаточно моментов, проблема, что он много брал на себя, когда отдавал, защи хорош отрабатывали, момент с Гавриковым, к примеру. То, что Драйз уже последние пару недель результативней Коннора, это да, у Мака начался какой то спад, но спадом формы я это не назову, носится, проходит, как обычно, не прет и какая то неуверенность порой в действиях, что странно для него. Короче говоря - подпивасы проснулись и взялись за свою работу, делают выводы по одной игре 😂
Ну и что, всё равно глобально Драйзу нужно уходить
+9
-1
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Александр
Гавриков круто сыграл, прям в ответной атаке и забили)
+8
0
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Russ Ivan
Мак уже всем-всё доказал в этом сезоне, пора и о рыбалке подумать...
+7
0
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JuVero
играл отлично, чуть с реализацией и партнерами не повезло))
+12
-5
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alexvolga8@mail.ru
Ответ MacAr4i
Что ты несёшь, глорик, матч смотрел вообще?) У Мака было достаточно моментов, проблема, что он много брал на себя, когда отдавал, защи хорош отрабатывали, момент с Гавриковым, к примеру. То, что Драйз уже последние пару недель результативней Коннора, это да, у Мака начался какой то спад, но спадом формы я это не назову, носится, проходит, как обычно, не прет и какая то неуверенность порой в действиях, что странно для него. Короче говоря - подпивасы проснулись и взялись за свою работу, делают выводы по одной игре 😂
Солидарен. Вообще, изливать негатив на спортсмена при локальной неудаче, или даже затянувшейся,, как было с Ничушкиным, это свидетельство и человеческих качеств комментирующего, и его понимания спорта вообще. Маку хочется пожелать удачи, успеха. Как и всем спортсменам. Они это заслуживают. Все.
+6
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+6
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YoRHa
Ответ прохожий_1
Макдэвид в течении минуты со своими очень амбициозными выходами на ворота заработал на себе 2 штрафных ЛА. Гол Нефти в большинстве идёт и в копилку Мака. Только в статистики полезности это не появляется. И ещё. Например в статистике защитника Ойлерс Бушара гол и минус 1. Но статистика полезности ничего не говорит о том, что этот Бушарик сделал в самом конце матча глупый фол и подставил команду. ЛА сравняла счёт и вывела игру в ОТ. (6 на 4 убрав вратаря) Поэтому надо матч смотреть, а не числа читать.
>Гол Нефти в большинстве идёт и в копилку Мака. Только в статистики полезности это не появляется

Гол Копитара в большинстве так же идёт в копилку Мака. Только в статистики полезности это не отображается.

Что он вообще забыл в тот момент на площадке? Нашел время статод**чить.
+9
-3
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VladosParovoz
Ответ dmizar88
Ветеран Копитар дал некстванам просраться
Да кэп хорош королей!!!
+6
0
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Direct free kick
Макдэвида может и жаль, а вот неадекватов типо артёмки ивашкиной или сасани лепёшкииной - нет
+7
-2
+5
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Deathspell Omega
Ответ raspisanie77
Да похоже у него "судьба Малкина", там всю карьеру будет.
Ну, Малкин Кубки выигрывал, в отличии от, и МВП плей-офф признавался...
Да и Кросби там отрабатывал в плей-офф не в пример МакДэвиду.
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