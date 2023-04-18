У Макдэвида 0+0 и «минус 2» в 1-м матче с «Кингс». Драйзайтль сделал дубль и стал 2-й звездой
У Коннора Макдэвида 0+0 и «минус 2» в 1-м матче серии с «Кингс».
Капитан «Эдмонтона» остался без очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лос-Анджелеса» (3:4 ОТ, 0-1).
26-летний канадец, ставший лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (153 очка в 82 играх, 64+89), провел на льду 25 минут 24 секунды и 5 раз бросил в створ.
Отметим, что его партнер Леон Драйзайтль (второй бомбардир регулярного чемпионата) сделал дубль и был признан 2-й звездой матча.
В команде, где Нерсу платят как МакДэвиду, с комедиантами в роли вратарей - Драйз может хоть треснуть от усердия и играть везде, подчищая за всеми, но все равно вся слава уйдет этому прыщавому герою регулярок
И ещё. Например в статистике защитника Ойлерс Бушара гол и минус 1. Но статистика полезности ничего не говорит о том, что этот Бушарик сделал в самом конце матча глупый фол и подставил команду. ЛА сравняла счёт и вывела игру в ОТ. (6 на 4 убрав вратаря)
Поэтому надо матч смотреть, а не числа читать.
Совпадение? Не думаю! (с)
__________________________________
Это надо будет в нести в словарь хоккейных терминов: "амбициозный выход на ворота".
Плюс подтащил в прямой оппозиции с Коннором
Гол Копитара в большинстве так же идёт в копилку Мака. Только в статистики полезности это не отображается.
Что он вообще забыл в тот момент на площадке? Нашел время статод**чить.
Да и Кросби там отрабатывал в плей-офф не в пример МакДэвиду.