Рене Фазель: «Я большой фанат Третьяка. Он герой хоккея! Очень рад, что этим летом его переизбрали президентом ФХР»

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель назвал себя фанатом .

– Как вы относитесь к работе Владислава Третьяка на посту главы ?

– На протяжении многих лет он мой хороший друг. Прекрасный человек. Невероятный хоккеист! Я большой фанат Владислава Александровича. Не могу даже больше сказать.

Очень рад, что этим летом его переизбрали президентом ФХР. Он герой хоккея! Хорошо справляется со своими обязанностями.

– Когда вы виделись с ним в последний раз?

– Кажется, на открытии одного из сезонов . Год точно не скажу. Но Третьяк в хорошей форме – очень хорошей. Хотел бы приехать в Москву. Надеюсь, скоро это будет возможно! – сказал Фазель.