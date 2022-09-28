Рене Фазель: «Я большой фанат Третьяка. Он герой хоккея! Очень рад, что этим летом его переизбрали президентом ФХР»

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель назвал себя фанатом Владислава Третьяка.
– Как вы относитесь к работе Владислава Третьяка на посту главы ФХР?
– На протяжении многих лет он мой хороший друг. Прекрасный человек. Невероятный хоккеист! Я большой фанат Владислава Александровича. Не могу даже больше сказать.
Очень рад, что этим летом его переизбрали президентом ФХР. Он герой хоккея! Хорошо справляется со своими обязанностями.
– Когда вы виделись с ним в последний раз?
– Кажется, на открытии одного из сезонов КХЛ. Год точно не скажу. Но Третьяк в хорошей форме – очень хорошей. Хотел бы приехать в Москву. Надеюсь, скоро это будет возможно! – сказал Фазель.