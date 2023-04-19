Форварду «Виннипега» Баррону наложили 75 швов после попадания по лицу лезвием конька вратаря «Вегаса». Игрок продолжил матч
Форварду «Виннипега» Моргану Баррону наложили 75 швов после попадания по лицу коньком.
Эпизод произошел в середине первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Джетс» (1:5, 0-1).
В сутолоке у ворот «Голден Найтс» вратарь Лоран Броссуа случайно попал лезвием конька по лицу Баррона.
24-летнему игроку наложили по меньшей мере 75 швов, после чего в середине второго периода он вернулся на лед и продолжил матч в защитной маске.
За 10 минут 44 секунды игрового времени Баррон отметился 3 бросками в створ и 5 хитами.
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