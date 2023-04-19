Форварду «Виннипега» Баррону наложили 75 швов после попадания по лицу лезвием конька вратаря «Вегаса». Игрок продолжил матч

Теги травмы Кубок Стэнли НХЛ Вегас Виннипег Лоран Броссуа Морган Баррон Хоккей

Форварду «Виннипега» Моргану Баррону наложили 75 швов после попадания по лицу коньком.

Эпизод произошел в середине первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вегасом» и «Джетс» (1:5, 0-1).

В сутолоке у ворот «Голден Найтс» вратарь Лоран Броссуа случайно попал лезвием конька по лицу Баррона. 

24-летнему игроку наложили по меньшей мере 75 швов, после чего в середине второго периода он вернулся на лед и продолжил матч в защитной маске. 

За 10 минут 44 секунды игрового времени Баррон отметился 3 бросками в створ и 5 хитами. 

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8 комментариев

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Pink Floyd1276
Не очень радостная статистика - аж 75, но молодцом что продолжил играть, зверь - здоровья парню.
+7
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Антон Якимцев
Неймар в аkуе.
+6
0
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Машков Александр
Ответ Ответ года
с 75 там шрам через все лицо по ощущениям должен быть... что-то много написали
А там и есть через всё лицо - от правого глаза, через всю щёку до подбородка. Когда то давно Берье Сальминга так же точно порезали. Зашили хорошо Бэррона, жутко его лицо не выглядело когда он послематчевое интервью давал. Кстати, выглядел абсолютно счастливым.
+3
0
+3
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Док163
защитник топ. сразу увидел и помог
+1
0
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Док163
Ответ Машков Александр
Это Стивенсон, нападающий. Он как раз и организовал Бэррону героизм - толкнул лицом на конёк.
вообще-то конек попал в лицо в тот момент - когда вратарь выпрямил ногу, что бы вперед оттолкнуться.
+1
0
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Ответ года
с 75 там шрам через все лицо по ощущениям должен быть... что-то много написали
0
0
0
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Машков Александр
Ответ Док163
защитник топ. сразу увидел и помог
Это Стивенсон, нападающий. Он как раз и организовал Бэррону героизм - толкнул лицом на конёк.
0
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