Форварду «Виннипега» Моргану Баррону наложили 75 швов после попадания по лицу коньком.

Эпизод произошел в середине первого периода первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли между « » и «Джетс» (1:5, 0-1).

В сутолоке у ворот «Голден Найтс» вратарь случайно попал лезвием конька по лицу Баррона.

24-летнему игроку наложили по меньшей мере 75 швов, после чего в середине второго периода он вернулся на лед и продолжил матч в защитной маске.

За 10 минут 44 секунды игрового времени Баррон отметился 3 бросками в створ и 5 хитами.