«Вегас» проиграл «Виннипегу», нанеся 17 бросков в створ – антирекорд клуба в плей-офф

«Вегас» проиграл «Виннипегу» при 17 бросках в створ – антирекорд клуба в плей-офф.

«Голден Найтс» уступили «Джетс» (1:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

У «рыцарей» набралось 17 бросков в створ против 31 у канадского клуба (в третьем периоде счет был 2:10). Это новый антирекорд « » для игр плей-офф.

В 2021 году команда нанесла 18 бросков в створ в четвертом матче серии первого раунда с «Миннесотой», но при этом выиграла (4:0).