«Вегас» проиграл «Виннипегу», нанеся 17 бросков в створ – антирекорд клуба в плей-офф

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«Вегас» проиграл «Виннипегу» при 17 бросках в створ – антирекорд клуба в плей-офф.

«Голден Найтс» уступили «Джетс» (1:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. 

У «рыцарей» набралось 17 бросков в створ против 31 у канадского клуба (в третьем периоде счет был 2:10). Это новый антирекорд «Вегаса» для игр плей-офф. 

В 2021 году команда нанесла 18 бросков в створ в четвертом матче серии первого раунда с «Миннесотой», но при этом выиграла (4:0). 

7 комментариев

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fassakh
Джетс были хороши и цельно выглядели сегодня.
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See what
Факт о бросках ещё более вопиющий, чем счет на табло. Команда- фаворит, дома, проигрывающая по ходу матча, Всё должно было вылиться в огромное число бросков. Но нет.
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See what
Ответ гилберт
Махомс чаще бросает чем Вегас.
У Махоумса в сезоне 2022 - 435 комплитов в 17 играх регулярки, в среднем 25 за игру, у Вегаса 2587:82=32,5 броска за игру, так что Вегас опережает Патрика однозначно
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ildaron017
Пеги красавцы
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гилберт
Ответ See what
Факт о бросках ещё более вопиющий, чем счет на табло. Команда- фаворит, дома, проигрывающая по ходу матча, Всё должно было вылиться в огромное число бросков. Но нет.
Махомс чаще бросает чем Вегас.
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Pink Floyd1276
Самая худшая из канадских команд оказалось самой лучшей (1-е матчи) - тем и интересен плей-офф.
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гилберт
Что это было вообще? Как понять эти аномальные цифры???
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