Айкел дебютировал в плей-офф НХЛ в 26 лет. У него 0+0, «минус 3» и 33% на вбрасываниях в 1-й игре с «Виннипегом»
Форвард «Вегаса» Джек Айкел провел 1-й матч в плей-офф, сыграв против «Виннипега».
«Голден Найтс» уступили «Джетс» (1:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).
2-й номер драфта НХЛ-2015 дебютировал в плей-офф. В «Вегас» он перешел по ходу прошлого сезона (в розыгрыш Кубка Стэнли клуб в итоге не попал), а в составе «Баффало» ни разу не участвовал в кубковых матчах.
26-летний нападающий (20:29, 3:58 – в большинстве, «минус 3») остался без очков.
Он нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 3 блока и допустил 2 потери. На точке вбрасывания выиграл 33% попыток (3 из 9).
Забавно, что Баффало без этого персонажа буквально очка не хватило до плей-офф.
Факт наличия операции должен давать ему какую-то фору в условном соревновании за вторую по ценности позицию драфта-15?
Или, так уж и быть, он до операции демонстрировал что-то выдающееся, что перекрывает успехи Марнера и Рантанена?