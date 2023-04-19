Айкел дебютировал в плей-офф НХЛ в 26 лет. У него 0+0, «минус 3» и 33% на вбрасываниях в 1-й игре с «Виннипегом»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Вегас Виннипег Джек Айкел Хоккей

Форвард «Вегаса» Джек Айкел провел 1-й матч в плей-офф, сыграв против «Виннипега».

«Голден Найтс» уступили «Джетс» (1:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1). 

2-й номер драфта НХЛ-2015 дебютировал в плей-офф. В «Вегас» он перешел по ходу прошлого сезона (в розыгрыш Кубка Стэнли клуб в итоге не попал), а в составе «Баффало» ни разу не участвовал в кубковых матчах.

26-летний нападающий (20:29, 3:58 – в большинстве, «минус 3») остался без очков.

Он нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 3 блока и допустил 2 потери. На точке вбрасывания выиграл 33% попыток (3 из 9). 

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28 комментариев

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Rostik Mgoï
Грешно смеяться.
Забавно, что Баффало без этого персонажа буквально очка не хватило до плей-офф.
+58
-3
+55
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ARoman91
АХАХА
+13
-4
+9
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Latenight Radio
Ответ хОКкейный батя
да уже понятно что баст, к сожалению конечно, глубочайшему.
Какой баст, что ты несешь?
+10
-1
+9
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Михаил Черный
Айкел казался единолично вторым игроком драфта-15 после Макдэвида, а по итогу уступает и Марнеру, и Рантанену, который пусть и второй в команде, но и сам держит уровень.
+12
-3
+9
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86hc6k2gdg
Ответ Rostik Mgoï
Грешно смеяться. Забавно, что Баффало без этого персонажа буквально очка не хватило до плей-офф.
Но результат все тот же, одного очка либо 21, все равно мимо ПО
+9
-1
+8
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ТумбаЮмба
Ответ Rostik Mgoï
Грешно смеяться. Забавно, что Баффало без этого персонажа буквально очка не хватило до плей-офф.
Тот самый случай, когда уход игрока из команды делает клуб лучше.
+12
-5
+7
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Дмитрий Белов
Я надеялся, что Джек будет рвать и метать , наконец-то добравшись до ПО. Удивляло конечно почему Винни-Пухов особо никто не воспринимает всерьез, но надеюсь что Джек ещё даст драйва.
+6
0
+6
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Qwerty Иванов
азазазззаза
+8
-3
+5
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Дмитрий Якушевич
Ответ Михаил Черный
Айкел казался единолично вторым игроком драфта-15 после Макдэвида, а по итогу уступает и Марнеру, и Рантанену, который пусть и второй в команде, но и сам держит уровень.
У Марнера и Рантанена тоже была операция, из-за которой они ГОД не играли в хоккей?
+5
-2
+3
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Safkzn
Ответ 86hc6k2gdg
Но результат все тот же, одного очка либо 21, все равно мимо ПО
вовсе нет, Баффало очень-очень прибавил в этом сезоне, много интересных молодых игроков, крайне симпатичная команда.
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0
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e1ther - e1ther
Достойно
+4
-2
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старые кеды
почти как макдевид сыграл.
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Евгений Мешков
в Адмирал бы уж ехал, там бы научили в плей-офф играть. ну и форма почти такая же
+5
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Pink Floyd1276
Ответ хОКкейный батя
А Себастьян Ахо не баст, как и Руупе Хинц, Энтони Сирелли, Кирилл Капризов, Трой Терри, выбранные далеко за пределами 1го раунда. Уже не говорю про Марнера, Рантанена, Коннора, тех же Бэрзала и Конечны, да и еще кучу других игроков с драфта 2015 года. К сожалению №2 того великого драфта себя не оправдал, редрафт и сейчас он был бы выбран гораздо ниже, поэтому да, баст.
Раньше официальный сайт нхл делал эти редрафты - интересно где бы он оказался (думаю не 2-ым, наверное где-то 5-6-ым).
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Михаил Черный
Ответ Дмитрий Якушевич
У Марнера и Рантанена тоже была операция, из-за которой они ГОД не играли в хоккей?
Наверное нет. А что?

Факт наличия операции должен давать ему какую-то фору в условном соревновании за вторую по ценности позицию драфта-15?

Или, так уж и быть, он до операции демонстрировал что-то выдающееся, что перекрывает успехи Марнера и Рантанена?
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хОКкейный батя
Ответ Pink Floyd1276
Раньше официальный сайт нхл делал эти редрафты - интересно где бы он оказался (думаю не 2-ым, наверное где-то 5-6-ым).
возможно, но точно не в тройке
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Дмитрий Якушевич
Ответ Михаил Черный
Наверное нет. А что? Факт наличия операции должен давать ему какую-то фору в условном соревновании за вторую по ценности позицию драфта-15? Или, так уж и быть, он до операции демонстрировал что-то выдающееся, что перекрывает успехи Марнера и Рантанена?
До операции да, он был сильнее и Марнера и Рантанена. Мы не можем с точностью сказать, перекрыл бы он их нынешние успехи, так как они достигли своего пика, а у него случилась тяжёлая травма
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