Айкел дебютировал в плей-офф НХЛ в 26 лет. У него 0+0, «минус 3» и 33% на вбрасываниях в 1-й игре с «Виннипегом»

Форвард «Вегаса» Джек Айкел провел 1-й матч в плей-офф, сыграв против «Виннипега».

«Голден Найтс» уступили «Джетс» (1:5) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (0-1).

2-й номер драфта НХЛ-2015 дебютировал в плей-офф. В « » он перешел по ходу прошлого сезона (в розыгрыш Кубка Стэнли клуб в итоге не попал), а в составе «Баффало» ни разу не участвовал в кубковых матчах.

26-летний нападающий (20:29, 3:58 – в большинстве, «минус 3») остался без очков.

Он нанес 2 броска в створ, применил 3 силовых приема, сделал 3 блока и допустил 2 потери. На точке вбрасывания выиграл 33% попыток (3 из 9).