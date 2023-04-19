Кубок Харламова. Финал. «Чайка» примет «Омских Ястребов» при 1-1 в серии

Теги результаты МХЛ Чайка Омские Ястребы Кубок Харламова Хоккей

«Чайка» примет «Омских Ястребов» в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока. 

Кубок Харламова

Финал 

«Чайка» – «Омские Ястребы» – 19:00 

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KRAN
Ответ Кеша
Финал Омска и Нижнего Новгорода говорит о том , что есть свои воспитанники , а не тащат откуда придется молодых пацанов . Это значит местная школа работает на отлично в обоих городах . Молодцы !
По данным Р Хоккей из состава заявленного Ястребами на вторую игру только два человека родились в Омске и начинали там заниматься хоккеем. Еще двое приезжих. Большинство остальных пацанов появились в Омске в 18-20 годах из Новокузнецка и Новосибирска.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
За Ястребов ! За победу !
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Финал Омска и Нижнего Новгорода говорит о том , что есть свои воспитанники , а не тащат откуда придется молодых пацанов . Это значит местная школа работает на отлично в обоих городах . Молодцы !
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dundee
Дома и стены помогают. Вперёд Чайка 👊🔥
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KRAN
Ответ GoodZilla
Я про телек)
Какой телек, если на спортивном сайте новсти про МХЛ появляются только во время финала. И лигам, которые ставят матчи финалов МХЛ и КХЛ на один день.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
победы Омской команде! будет жарко.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Показывать-то хоть где-то будут? Или на всех канал только финал КХЛ и боулинг?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Удачи и победы Омские Ястребы!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Невский
Победа будет конечно за Омском .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ KRAN
По данным Р Хоккей из состава заявленного Ястребами на вторую игру только два человека родились в Омске и начинали там заниматься хоккеем. Еще двое приезжих. Большинство остальных пацанов появились в Омске в 18-20 годах из Новокузнецка и Новосибирска.
ну это же все -равно местные. Это же не из Нижнего приехали или Москвы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
Ответ GoodZilla
Показывать-то хоть где-то будут? Или на всех канал только финал КХЛ и боулинг?
по 12каналу местному омскому будут показывать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skbor52@icloud.com
В нижнем аншлаг! 4200 билетов продали за сутки.

Атмосфера на матче будет запредельная!

Болею за Чайку, и есть ощущение что у этой команды состав более сильный относительно победителей 15 года. По сути в КХЛ играют Аляев, Горбунов, Тихомиров, Ураков, Веряев и Руденков

А тут Артамонов почти 2006 год, Пелевин явно топ, Конюшков, Виноградов, Атанасов, Силаев 6 год, Зиннадину 18 лет только. Потенциал у парней огромный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KRAN
Ответ GoodZilla
Показывать-то хоть где-то будут? Или на всех канал только финал КХЛ и боулинг?
Сомневаюсь что на ютуб канале МХЛ будут показывать боулинг или финал КХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Ответ KRAN
Сомневаюсь что на ютуб канале МХЛ будут показывать боулинг или финал КХЛ.
Я про телек)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GoodZilla
Ответ GoodZilla
Я про телек)
К категории староверов отношусь)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий