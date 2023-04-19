Кубок Харламова. Финал. «Чайка» примет «Омских Ястребов» при 1-1 в серии

«Чайка» примет «Омских Ястребов» в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.

Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока.

Финал

« » – « » – 19:00

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.