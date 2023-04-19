Кубок Харламова. Финал. «Чайка» примет «Омских Ястребов» при 1-1 в серии
«Чайка» примет «Омских Ястребов» в третьем матче финальной серии Кубка Харламова.
Впервые с 2010 года в финале Olimpbet Молодежной хоккейной лиги играют 2 клуба с Востока.
Финал
«Чайка» – «Омские Ястребы» – 19:00
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Атмосфера на матче будет запредельная!
Болею за Чайку, и есть ощущение что у этой команды состав более сильный относительно победителей 15 года. По сути в КХЛ играют Аляев, Горбунов, Тихомиров, Ураков, Веряев и Руденков
А тут Артамонов почти 2006 год, Пелевин явно топ, Конюшков, Виноградов, Атанасов, Силаев 6 год, Зиннадину 18 лет только. Потенциал у парней огромный