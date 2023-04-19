Фокс сделал 4 передачи за матч во 2-й раз в Кубке Стэнли. Среди защитников таких игр больше лишь у Коффи – 4

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Пол Коффи Адам Фокс Хоккей

Адам Фокс отдал 4 голевые передачи за матч во 2-й раз в Кубке Стэнли.

Защитник «Рейнджерс» отличился в игре первого раунда против «Нью-Джерси» (5:1, 1-0) и был признан третьей звездой.

Фокс стал вторым в истории плей-офф НХЛ защитником не менее чем с двумя матчами, в которых он отдал 4 голевых паса.

У Пола Коффи таких игр было четыре.

Всего в 24 матчах Кубка Стэнли за карьеру Фокс набрал 27 (5+22) баллов.

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