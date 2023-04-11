Самсонов отразил 45 бросков «Флориды» из 46 и стал 2-й звездой матча. Победа – 27-я в сезоне

Илья Самсонов отразил 45 бросков «Флориды» из 46 и стал 2-й звездой матча.

Вратарь « » сыграл в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (2:1 ОТ).

45 сэйвов в матче регулярки – второй результат для россиянина за карьеру в НХЛ.

Рекорд был установлен в декабре 2021 года в составе «Вашингтона» – 46 отраженных бросков из 51 в игре против «Флориды» (4:5).

Победа стала для 27-й в 42 играх в сезоне. Он отражает 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33.