Самсонов отразил 45 бросков «Флориды» из 46 и стал 2-й звездой матча. Победа – 27-я в сезоне

Теги Торонто Флорида НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов отразил 45 бросков «Флориды» из 46 и стал 2-й звездой матча.

Вратарь «Торонто» сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:1 ОТ). 

45 сэйвов в матче регулярки – второй результат для россиянина за карьеру в НХЛ.

Рекорд был установлен в декабре 2021 года в составе «Вашингтона» – 46 отраженных бросков из 51 в игре против «Флориды» (4:5). 

Победа стала для Самсонова 27-й в 42 играх в сезоне. Он отражает 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,33. 

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