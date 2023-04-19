Василевский отбил 28 бросков «Торонто» из 31, выиграв 64-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31 в матче с «Торонто» (7:3, 1-0).

Вратарь «Тампы» принял участие в игре первого раунда Кубка Стэнли.

Россиянин одержал 64-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру, всего он провел 105 матчей.

Подробнее его статистика – здесь.

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15 комментариев

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Suomi1981
Победы в плей-офф

1. Руа - 151
2. Бродер - 113
3. Флери - 92
4. Фюр - 92
5. Белфур - 88
6. Смит - 88
7. Драйден - 80
8. Вернон - 77
9. Осгуд - 74
10. Плант - 71
11. Муг - 68
12. Гашек - 65
13. Василевский - 64
+46
0
+46
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Ignasio Puebla
Ответ Павел Зарубин
Руа каждый свой сезон в плей-офф выходил?
Один только пропустил
+14
0
+14
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Suomi1981
Ответ Павел Зарубин
Руа каждый свой сезон в плей-офф выходил?
Кроме одного 94/95
+10
0
+10
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Евгений Ермаков
Ответ Suomi1981
Победы в плей-офф 1. Руа - 151 2. Бродер - 113 3. Флери - 92 4. Фюр - 92 5. Белфур - 88 6. Смит - 88 7. Драйден - 80 8. Вернон - 77 9. Осгуд - 74 10. Плант - 71 11. Муг - 68 12. Гашек - 65 13. Василевский - 64
В топ 10 уже в этом сезоне войдёт
+11
-2
+9
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Павел Зарубин
Ответ Suomi1981
Кроме одного 94/95
Зверь, похоже тут как с рекордом Гретцки, побить нереально
+9
0
+9
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Bulat89
Ответ Suomi1981
Победы в плей-офф 1. Руа - 151 2. Бродер - 113 3. Флери - 92 4. Фюр - 92 5. Белфур - 88 6. Смит - 88 7. Драйден - 80 8. Вернон - 77 9. Осгуд - 74 10. Плант - 71 11. Муг - 68 12. Гашек - 65 13. Василевский - 64
Если все будет нормально и Тампа будет регулярно играть в плей-офф,то возможно станет и вторым,вряд ли догонит Руа.
+6
0
+6
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See what
Ещё одна победа в долгой славной карьере
+4
-1
+3
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Павел Зарубин
Ответ Suomi1981
Победы в плей-офф 1. Руа - 151 2. Бродер - 113 3. Флери - 92 4. Фюр - 92 5. Белфур - 88 6. Смит - 88 7. Драйден - 80 8. Вернон - 77 9. Осгуд - 74 10. Плант - 71 11. Муг - 68 12. Гашек - 65 13. Василевский - 64
Руа каждый свой сезон в плей-офф выходил?
+3
0
+3
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Deathspell Omega
Ответ Евгений Ермаков
В топ 10 уже в этом сезоне войдёт
Вернона обгонит уже в этом сезоне...
+9
-7
+2
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Кино Музыка
Ответ Suomi1981
Победы в плей-офф 1. Руа - 151 2. Бродер - 113 3. Флери - 92 4. Фюр - 92 5. Белфур - 88 6. Смит - 88 7. Драйден - 80 8. Вернон - 77 9. Осгуд - 74 10. Плант - 71 11. Муг - 68 12. Гашек - 65 13. Василевский - 64
Ничего себе у Руа цифры...
+2
0
+2
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белая простыня олимпиады
ещё две победы и потом по традиции закрыть серию сухарем!
0
0
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curdboy
Ответ Deathspell Omega
Вернона обгонит уже в этом сезоне...
не говори гоп... пока только может догнать Гашека
0
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Tim Abdullin
Ответ Евгений Ермаков
В топ 10 уже в этом сезоне войдёт
сплюнь )
0
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белая простыня олимпиады
Ответ Suomi1981
Победы в плей-офф 1. Руа - 151 2. Бродер - 113 3. Флери - 92 4. Фюр - 92 5. Белфур - 88 6. Смит - 88 7. Драйден - 80 8. Вернон - 77 9. Осгуд - 74 10. Плант - 71 11. Муг - 68 12. Гашек - 65 13. Василевский - 64
у Руа сколько матчей в ПО?
0
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