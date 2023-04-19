Василевский отбил 28 бросков «Торонто» из 31, выиграв 64-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру

отразил 28 бросков из 31 в матче с «Торонто» (7:3, 1-0).

Вратарь « » принял участие в игре первого раунда Кубка Стэнли.

Россиянин одержал 64-ю победу в плей-офф за карьеру, всего он провел 105 матчей.

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