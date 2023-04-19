Василевский отбил 28 бросков «Торонто» из 31, выиграв 64-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру
Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31 в матче с «Торонто» (7:3, 1-0).
Вратарь «Тампы» принял участие в игре первого раунда Кубка Стэнли.
Россиянин одержал 64-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру, всего он провел 105 матчей.
Подробнее его статистика – здесь.
1. Руа - 151
2. Бродер - 113
3. Флери - 92
4. Фюр - 92
5. Белфур - 88
6. Смит - 88
7. Драйден - 80
8. Вернон - 77
9. Осгуд - 74
10. Плант - 71
11. Муг - 68
12. Гашек - 65
13. Василевский - 64