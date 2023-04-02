Василевский о выходе «Тампы» в плей-офф: «Это создает душевное спокойствие и добавляет уверенности»

считает, что выход в плей-офф добавит « » уверенности.

Команда гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Айлендерс» (5:0). Соперник по первому раунду – «Торонто».

«Конечно же, это создает душевное спокойствие и добавляет уверенности.

Мы были достаточно хороши, чтобы выиграть последние несколько матчей. Нужно постараться и в плей-офф играть так же», – сказал вратарь «Лайтнинг».

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