Василевский о выходе «Тампы» в плей-офф: «Это создает душевное спокойствие и добавляет уверенности»

Теги Айлендерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский считает, что выход в плей-офф добавит «Тампе» уверенности. 

Команда гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Айлендерс» (5:0). Соперник по первому раунду – «Торонто». 

«Конечно же, это создает душевное спокойствие и добавляет уверенности.

Мы были достаточно хороши, чтобы выиграть последние несколько матчей. Нужно постараться и в плей-офф играть так же», – сказал вратарь «Лайтнинг». 

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1 комментарий

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Bakun
Под конец сезона Молнии конечно сильно просели, надеюсь в плей-оффе они покажут совсем другой хоккей
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