Василевский о выходе «Тампы» в плей-офф: «Это создает душевное спокойствие и добавляет уверенности»
Андрей Василевский считает, что выход в плей-офф добавит «Тампе» уверенности.
Команда гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Айлендерс» (5:0). Соперник по первому раунду – «Торонто».
«Конечно же, это создает душевное спокойствие и добавляет уверенности.
Мы были достаточно хороши, чтобы выиграть последние несколько матчей. Нужно постараться и в плей-офф играть так же», – сказал вратарь «Лайтнинг».
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