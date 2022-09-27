Василевский о «Везине»: «Личные награды – это здорово, но Кубок Стэнли важнее. Сильнее всего эмоции, когда побеждает команда, а не только ты»

Андрей Василевский сказал, что Кубок Стэнли для него важнее, чем «Везина Трофи».
– Вы ставите перед собой какие-то индивидуальные цели перед сезоном или больше ориентированы на командные?
– Очевидно, командные, потому что я выиграл «Везину» [приз лучшему вратарю НХЛ] в 2019 году, когда мы проиграли «Коламбусу» в первом раунде плей-офф. Поверьте мне, «Везина» на самом деле не...
– Тебе не стало лучше?
– Точно. А в следующем году я не выиграл никаких личных наград, но мы взяли Кубок Стэнли, и это изменило все.
Да, личные награды – это здорово. Не поймите меня неправильно. Я действительно горжусь тем, что выиграл «Везину», но Кубок Стэнли важнее.
Все дело в команде. Сильнее всего эмоции, когда побеждает команда, а не только ты, – сказал вратарь «Тампы».