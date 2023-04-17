Даути о серии с «Эдмонтоном»: «Мне нравится играть против Макдэвида. Это очень сложно, но нужно всегда быть начеку»

Дрю Даути высказался об игре против Коннора Макдэвида в серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном».

Команды встретятся в первом раунде Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. В 2022 году «Лос-Анджелес» потерпел поражение в серии со счетом 3-4. Даути не играл в Кубке Стэнли-2022 из-за травмы.

«Защитники «Лос-Анджелеса» должны сильно постараться, чтобы замедлить Макдэвида? Я рад этой возможности. Мне нравится играть против него. Это очень сложно, но нужно всегда быть начеку.

Я начинаю лучше изучать его игру, наблюдая за ним и играя против него, и я уверен, что он меня тоже изучает. Так что это будет настоящая битва.

Если мы будем делать свою работу так, как мы умеем, я думаю, мы сыграем большую роль в том, выиграем мы эту серию или нет», – сказал защитник «Лос-Анджелеса» .

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