Даути о Макдэвиде: «Лос-Анджелес» не забыл, как он толкнул Андерсона. Если будет шанс припечатать Коннора, мы это сделаем»
Дрю Даути предупредил Коннора Макдэвида о возможной жесткой игре против него.
«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встретятся в первом раунде Кубка Стэнли.
30 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид в начале первого периода применил силовой прием против защитника «Кингс» Мики Андерсона.
Из-за повреждения, полученного в этом эпизоде, Андерсон пропустил около двух недель.
«Мы не забыли [этот эпизод]. Я не знаю, будем ли мы получать глупые удаления, нарушая правила против Макдэвида.
Но если мы получим шанс припечатать Макдэвида, то мы постараемся и сделаем это», – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.
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