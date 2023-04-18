Даути о Макдэвиде: «Лос-Анджелес» не забыл, как он толкнул Андерсона. Если будет шанс припечатать Коннора, мы это сделаем»

Дрю Даути предупредил Коннора Макдэвида о возможной жесткой игре против него.

« » и « » встретятся в первом раунде Кубка Стэнли.

30 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид в начале первого периода применил силовой прием против защитника «Кингс» Мики Андерсона.

Из-за повреждения, полученного в этом эпизоде, Андерсон пропустил около двух недель.

«Мы не забыли [этот эпизод]. Я не знаю, будем ли мы получать глупые удаления, нарушая правила против Макдэвида.

Но если мы получим шанс припечатать Макдэвида, то мы постараемся и сделаем это», – сказал защитник «Лос-Анджелеса» .

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