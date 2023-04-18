Даути о Макдэвиде: «Лос-Анджелес» не забыл, как он толкнул Андерсона. Если будет шанс припечатать Коннора, мы это сделаем»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Дрю Даути Коннор Макдэвид Хоккей

Дрю Даути предупредил Коннора Макдэвида о возможной жесткой игре против него.

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встретятся в первом раунде Кубка Стэнли.

30 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид в начале первого периода применил силовой прием против защитника «Кингс» Мики Андерсона.

Из-за повреждения, полученного в этом эпизоде, Андерсон пропустил около двух недель.

«Мы не забыли [этот эпизод]. Я не знаю, будем ли мы получать глупые удаления, нарушая правила против Макдэвида.

Но если мы получим шанс припечатать Макдэвида, то мы постараемся и сделаем это», – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

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20 комментариев

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VintDV
Похоже Мака будут бить и возможно ногами....
Классика:)
+31
-3
+28
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DevilsFan
Ну что, Клим, будет тебе работа.
+19
-2
+17
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Роман
Ответ Bardownski
Пока они будут за Коннором гоняться, им Драй авоську накидает, благо в Эдмонтоне есть кому забивать.
1-0 в серии))
+8
0
+8
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Артем Ивашкин
Эдмонтон не забыл как в 5 игре серии Андерсон сзади вырубил лодыжку Драйзайтлю
+12
-7
+5
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Misson
Даути слов на ветер не бросает. Так что Коннору стоит объезжать Даути стороной, прямо как в первой игре плей-офф.
+4
0
+4
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nupor
Ответ Bardownski
Пока они будут за Коннором гоняться, им Драй авоську накидает, благо в Эдмонтоне есть кому забивать.
Почти все так и получилось. Оставалось только самим не пропускать…
+5
-1
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m4jh6829tv
Ответ Bardownski
Пока они будут за Коннором гоняться, им Драй авоську накидает, благо в Эдмонтоне есть кому забивать.
А когда прикроют Драя, забивать будет некому)))
+5
-1
+4
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Bardownski
Пока они будут за Коннором гоняться, им Драй авоську накидает, благо в Эдмонтоне есть кому забивать.
+16
-13
+3
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ТимТалер
Бить будут больно, но аккуратно !
+3
0
+3
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Booligan
Буду очень долго ржать, если случится свип
+2
-1
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Misson
Ответ Серый
Правда вот никак не может заступиться за себя - Ткачак не МакДи, может и прилететь ответка
В этом плей-офф оба Ткачаки не доедут до Даути. Придется им ждать встречи только в следующей регулярке.
+1
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Treize Avakado
Берегись Мак)
+3
-3
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Yahoo161
Ответ Bardownski
Пока они будут за Коннором гоняться, им Драй авоську накидает, благо в Эдмонтоне есть кому забивать.
А толку?
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Splin
Ответ Art Ebosh
Но как же…а как же мантра: ЛИГА НЕ ДАЁТ ИГРОКАМ ТРОГАТЬ МАКЧИКЕНА-БЕГУНКА?!? Как теперь жить то?!
как не давала ягреицки🤣🤣🤣так и МакДи не дает🤣
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Booligan
Ответ Серый
Правда вот никак не может заступиться за себя - Ткачак не МакДи, может и прилететь ответка
В какой из этих команд играет Ткачак и какой именно?
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Серый
Ответ Misson
В этом плей-офф оба Ткачаки не доедут до Даути. Придется им ждать встречи только в следующей регулярке.
В регулярках они уже встречались до этого.
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