Федоров об 1:4: «ЦСКА не встретил сумасшедшего давления от «Ак Барса» в своей зоне. Пространства в атаке было много – перестроимся немного»
Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счетом 1:4.
– «Ак Барс» – с победой. Вовремя забили, вовремя отоборонялись. К сожалению, у нас не получилась пара моментов плюс пару раз ошиблись.
Игра хорошая, большие скорости, команды делали все возможное, чтобы обезопасить ворота. Разберем ошибки, будем готовиться ко второй игре. У нас было много пространства в зоне атаки, немного перестроимся.
– В первом периоде ЦСКА в три раза больше времени провел в атаке. Нет разочарования, что забросили всего одну шайбу?
– Если мы говорим про финал, то в первом периоде исходы матчей не решаются. Результат на табло.
Да, имели моменты, по горячим следам – это немного другой соперник, не те, с которыми мы играли в трех предыдущих раундах.
Какие-то моменты подскажем ребятам. Когда вратарь видит – может любую шайбу поймать, нам надо поработать.
– Как оцените игру Адама Рейдеборна? Пропустил четыре шайбы, можно сказать, что где-то не выручил?
– Не могу сказать, что не выручил. Адам провел хорошую игру. Думаю, в каких-то моментах мы ему не помогли, к нему меньше всего претензий.
– Чем нынешний соперник отличается от предыдущих?
– Очень организованная команда в зоне обороны. Понятно, что есть возможность двигать шайбу по периметру в обороне «Ак Барса».
Мы не встретили сумасшедшего давления в собственной зоне. Надо добавить в распоряжении шайбой и остроте, – сказал главный тренер ЦСКА.
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