Федоров об 1:4: «ЦСКА не встретил сумасшедшего давления от «Ак Барса» в своей зоне. Пространства в атаке было много – перестроимся немного»

Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счетом 1:4.

– « » – с победой. Вовремя забили, вовремя отоборонялись. К сожалению, у нас не получилась пара моментов плюс пару раз ошиблись.

Игра хорошая, большие скорости, команды делали все возможное, чтобы обезопасить ворота. Разберем ошибки, будем готовиться ко второй игре. У нас было много пространства в зоне атаки, немного перестроимся.

– В первом периоде ЦСКА в три раза больше времени провел в атаке. Нет разочарования, что забросили всего одну шайбу?

– Если мы говорим про финал, то в первом периоде исходы матчей не решаются. Результат на табло.

Да, имели моменты, по горячим следам – это немного другой соперник, не те, с которыми мы играли в трех предыдущих раундах.

Какие-то моменты подскажем ребятам. Когда вратарь видит – может любую шайбу поймать, нам надо поработать.

– Как оцените игру ? Пропустил четыре шайбы, можно сказать, что где-то не выручил?

– Не могу сказать, что не выручил. Адам провел хорошую игру. Думаю, в каких-то моментах мы ему не помогли, к нему меньше всего претензий.

– Чем нынешний соперник отличается от предыдущих?

– Очень организованная команда в зоне обороны. Понятно, что есть возможность двигать шайбу по периметру в обороне «Ак Барса».

Мы не встретили сумасшедшего давления в собственной зоне. Надо добавить в распоряжении шайбой и остроте, – сказал главный тренер .