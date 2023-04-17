Федоров об 1:4: «ЦСКА не встретил сумасшедшего давления от «Ак Барса» в своей зоне. Пространства в атаке было много – перестроимся немного»

Теги Ак Барс ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Адам Рейдеборн Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Ак Барса» со счетом 1:4.

– «Ак Барс» – с победой. Вовремя забили, вовремя отоборонялись. К сожалению, у нас не получилась пара моментов плюс пару раз ошиблись.

Игра хорошая, большие скорости, команды делали все возможное, чтобы обезопасить ворота. Разберем ошибки, будем готовиться ко второй игре. У нас было много пространства в зоне атаки, немного перестроимся.

– В первом периоде ЦСКА в три раза больше времени провел в атаке. Нет разочарования, что забросили всего одну шайбу?

– Если мы говорим про финал, то в первом периоде исходы матчей не решаются. Результат на табло.

Да, имели моменты, по горячим следам – это немного другой соперник, не те, с которыми мы играли в трех предыдущих раундах.

Какие-то моменты подскажем ребятам. Когда вратарь видит – может любую шайбу поймать, нам надо поработать.

– Как оцените игру Адама Рейдеборна? Пропустил четыре шайбы, можно сказать, что где-то не выручил?

– Не могу сказать, что не выручил. Адам провел хорошую игру. Думаю, в каких-то моментах мы ему не помогли, к нему меньше всего претензий.

– Чем нынешний соперник отличается от предыдущих?

– Очень организованная команда в зоне обороны. Понятно, что есть возможность двигать шайбу по периметру в обороне «Ак Барса».

Мы не встретили сумасшедшего давления в собственной зоне. Надо добавить в распоряжении шайбой и остроте, – сказал главный тренер ЦСКА.

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12 комментариев

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Кеша
Матч был шикарный ! ЦСКА и Ак барс две сильнейшие команды на сегодняшний день! По накалу превзошел оба финала Запада и Востока . Посмотрим у кого больше сил . Первый матч в гостях 0:1 ничего страшного. Вся серия впереди . Кони есть кони ! Это не пони . Федоров не пустозвон . Он все выполняет о чем говорит. Я уверен в следующем матче ЦСКА будет совершенно другой .
+27
-8
+19
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сервисник
Ответ Shamarin
Капитан очевидность снова с нами. Бла - бла - бла. И обязательно везде вставить негатив про СКА или Ротенберга. Нужно больше плюсов! Три дня отсутствовал, необходимо наверстывать.
Ботик ты веткой ошибся)
+10
-2
+8
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Рустам Давудов
Фёдор как всегда спокоен и уверен. Цска не привыкать с поражения,так что уверен что армейцы поднимут кубок Гагарина.
+14
-11
+3
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Ренат Хамзин
Акбарс продолжай в том же духе дави их
+2
0
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Анахайм Анахайм
Федоров - профессионал. Интервью - четко по делу, все ясно, без бубнежа и претензий
+1
0
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Кеша
Любители Ротенберга никак не угомонятся . Вас уже нет! ЦСКА показал вам ваше место шесть лет подряд . Протрите свои кубки в пыльных шкафах и успокаивайте себя мечтами ! Вас просто ЦСКА укатал в одну калитку на классе !
+5
-5
0
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zychik
Ответ Кеша
Любители Ротенберга никак не угомонятся . Вас уже нет! ЦСКА показал вам ваше место шесть лет подряд . Протрите свои кубки в пыльных шкафах и успокаивайте себя мечтами ! Вас просто ЦСКА укатал в одну калитку на классе !
Любителям Есмантовича вопрос: сколько раз ЦСКА в финале был? А сколько выиграл? А с 0-3 откамбэчить слабо? СКА два финала - 2 кубка! И где ген пресловутый..., а традиции побеждать....))))))))) Дворец хоть бы легендарный сохранили. укатывальщик))))) Ак Барс по чемпионски в финал зашел! Без калиток и военных комнат))))
+1
-1
0
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Фаим Юсупов
Ответ zychik
Любителям Есмантовича вопрос: сколько раз ЦСКА в финале был? А сколько выиграл? А с 0-3 откамбэчить слабо? СКА два финала - 2 кубка! И где ген пресловутый..., а традиции побеждать....))))))))) Дворец хоть бы легендарный сохранили. укатывальщик))))) Ак Барс по чемпионски в финал зашел! Без калиток и военных комнат))))
Вроттен .и на берег
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