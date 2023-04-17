«Ак Барс» повел 1-0 в финальной серии с ЦСКА, выиграв первый матч 4:1

«Ак Барс» вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

Команда тренера одержала победу со счетом 4:1 в первом матче серии.

В составе казанского клуба голами отметились Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков. Заброшенной шайбой у отличился Михаил Григоренко.

Голкипер « » Тимур Билялов отразил 35 из 36 бросков.