«Ак Барс» повел 1-0 в финальной серии с ЦСКА, выиграв первый матч 4:1
«Ак Барс» вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала победу со счетом 4:1 в первом матче серии.
В составе казанского клуба голами отметились Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков. Заброшенной шайбой у ЦСКА отличился Михаил Григоренко.
Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 35 из 36 бросков.
- Дата проведения
- 17 апреля, 19.30, «Татнефть-Арена»
Алга, Снежные!
Использовали свои моменты как надо...
АКБАРС С ПОБЕДОЙ!!!!