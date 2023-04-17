«Ак Барс» повел 1-0 в финальной серии с ЦСКА, выиграв первый матч 4:1

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов видео КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Ак Барс» вышел вперед в серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала победу со счетом 4:1 в первом матче серии.

В составе казанского клуба голами отметились Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков. Заброшенной шайбой у ЦСКА отличился Михаил Григоренко.

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 35 из 36 бросков.

Ак Барс – ЦСКА 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Дата проведения
17 апреля, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Лукоянов ()
1:1 – 14 Григоренко (Дитц, Провольнев)
2:1 – 22 Галиев (Шипачев, Войнов)
3:1 – 47 Воронков ()
4:1 – 52 Панюков (Адамчук, Лямкин)

62 комментария

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Adel Khaniev
Какой отличный матч был! Ак Барс с победой 👍
+35
-2
+33
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Rio de Janeiro
Хороший хоккей.Фанов Ак Барса с победой!
+33
-2
+31
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Tina
МОЛОДЦЫ БАРСЫ, МОЛОДЦЫ!!! Так держать, не расслабляться, идём дальше. Матч огонь просто.
+23
-1
+22
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Shyko
Легко не будет, но важный шаг к 4-ому сделан. Да ещё и дома, при своих)
Алга, Снежные!
+21
-1
+20
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Alex9999995
Чемпионская игра от Ак Барса, с победой!
+19
-2
+17
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Гражданин 1975.
Ак Барс, с победой первой!
+14
-2
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hoook
Спасибо Барсам за чудесный вечер.
+14
-2
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Ильмир Зайнапов
Поздравляю Ак барс
+12
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+11
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Новый Орлеан
Ответ Shyko
Легко не будет, но важный шаг к 4-ому сделан. Да ещё и дома, при своих) Алга, Снежные!
Ак Барс - 5-кратный чемпион страны и титул, если он будет завоёван будет шестым. Давайте не резать историю на отрезки и не умалять предыдущих чемпионов. Казань не сразу строилась. И Казань была чемпионом до КХЛ и будет после. Это для тех у кого память короткая.
+13
-3
+10
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1905vb
Начало положено! Удачи!
+11
-1
+10
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pulyalke
ну пока игроки акбарса отвечают за свои слова
+10
-1
+9
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Marat82
Билялетдинов конечно крут, особенно по сравнению со Знарком. Но и многое зависит от игроков, посмотрим что будет дальше.
+10
-2
+8
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Ильфат Габдулвалиев
Спасибо болелам ЦСКА, ни слова про судейку.
+8
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+8
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Нагрузки Сборной
А ведь Знарок убирал Лукоянова из состава!
+9
-2
+7
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Alexander Nikitin
Пока АК Барс выглядит более цельным коллективом, ЦСКА же играет с каким-то нахрапом и однотипными атаками. Нужно что-то делать со входом в зону, большинством и креативом в атаке. Но этот только одна игра. Вторая и третья будут во многом определяющими.
+6
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Домингес Казань
СКА-ЦСКА досрочный финал говорили они...с перекрестным плей-офф могут вообще на первых раундах от востока слетать
+6
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ pulyalke
ну пока игроки акбарса отвечают за свои слова
Хвастунов знатно сегодня наказали. Барс крепкий орешек. ЦСКА не впечатлили. Был навал и все.
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Bulat89
На классе!
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Гражданин, товарищ, барин!!!
Ак Барс сегодня молодцы!
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Rishat Ganiev
Ответ jqzn88xn6n
Ничего страшного для болельщиков ЦСКА. Все будет, немножко поспокойнее и играть в такой же антихоккей. Все будет, победим Гендальфа. Для Акбара этот финал возможно важнее, кони там еще будут больше остальных. Все будет, вперед ЦСКА!🔴🔵
конечно будут. ведь запад это не конференция, а смех сплошной
+10
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Олег
Парни из Казани, показали хороший хоккей 🏒.
Использовали свои моменты как надо...
АКБАРС С ПОБЕДОЙ!!!!
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Дмитрий Лунегов
Ну ЦСКА по делу проиграл, Барсов с победой!
+5
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Shyko
Ответ Новый Орлеан
Ак Барс - 5-кратный чемпион страны и титул, если он будет завоёван будет шестым. Давайте не резать историю на отрезки и не умалять предыдущих чемпионов. Казань не сразу строилась. И Казань была чемпионом до КХЛ и будет после. Это для тех у кого память короткая.
Этот титул, если будет завоеван, будет четвёртым. Это для тех, кто не в курсе как Кубок КХЛ называется, какой сейчас год и какой турнир. Нефиг выеживаться было, с названиями.
+5
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eftomolgy
Я не из Казани и вообще особо не интересуюсь хоккеем, но почему-то рад победе Ак Барса. Желаю им выиграть серию
+6
-2
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Jin80
Ответ Казанский КБ
Ветеранам 0:2 с Омском такой ЦСКА не страшен
Наши выйграли, но шапкозакидательство до добра не доведет. Мне вообще показалось, что ЦСКА сегодня не понял, что мы не СКА, не Локомотив. Вышли нас побеждать, как все эксперты предрекали, как фаворит. Получил по носу сегодня, следующая игра будет сложнее... Билялов сегодня красава!)))
+5
-1
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