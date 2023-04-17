Михаил Сергачев: «Владелец «Тампы» спросил меня: «Чем ты занимаешься по выходным?» Я сказал: «Играю в теннис». Он ответил: «Больше не играешь»

Михаил Сергачев рассказал, что любит играть в теннис.

«Раньше я играл гораздо больше. Это забавная история на самом деле. У нас было чаепитие с владельцем команды Джеффом Уиником.

Он спросил меня: «Чем ты занимаешься по выходным?» Я сказал: «Играю в теннис». Он ответил: «Больше не играешь».

Он пошутил, но я с ним согласен в каком-то смысле. В теннисе есть риск получить травму. Колени, бедра, голеностопы.

Я подумал: «Да, мистер Уиник, наверное, мне не стоит играть по ходу сезона». Займусь хоккеем», – сказал защитник « ».

Михаил – двукратный обладатель Кубка Стэнли.