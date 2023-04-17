Михаил Сергачев: «Владелец «Тампы» спросил меня: «Чем ты занимаешься по выходным?» Я сказал: «Играю в теннис». Он ответил: «Больше не играешь»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Джефф Уиник Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев рассказал, что любит играть в теннис.

«Раньше я играл гораздо больше. Это забавная история на самом деле. У нас было чаепитие с владельцем команды Джеффом Уиником.

Он спросил меня: «Чем ты занимаешься по выходным?» Я сказал: «Играю в теннис». Он ответил: «Больше не играешь».

Он пошутил, но я с ним согласен в каком-то смысле. В теннисе есть риск получить травму. Колени, бедра, голеностопы.

Я подумал: «Да, мистер Уиник, наверное, мне не стоит играть по ходу сезона». Займусь хоккеем», – сказал защитник «Тампы».

Михаил – двукратный обладатель Кубка Стэнли.

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16 комментариев

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gombocrew
Жаль, что Самсонову про квадроцикл так никто не сказал
+41
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Jeff Lebowski
Этот "Уиник" никто иной, как Винник.
+25
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sashati
Шахматишки, и только пивко бро!)
+11
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Даниил Конин
Неплохой разговор получился. Видимо, у Михаила больше времени на хоккей появилось, и как результат - лучший сезон за последние годы. :)
+6
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот бы кто Нойеру сказал так про горные лыжи. Проблем было бы меньше у Баварии
+4
0
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Евгений Фабиянчук
"ну там даже что-то запрещают как-то демократичнее, что ли, не то что у нас"
бгг
+2
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mitos
В время сезона твое тело и душа принадлежит Тампе!!!
+1
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Алексей Челюканов
Ответ Jeff Lebowski
Этот "Уиник" никто иной, как Винник.
Виник, если быть точнее. Vinik. Первая V, но n - одинарная, а не двойная.
+2
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Алексей Челюканов
Ответ Jeff Lebowski
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его достаточно часто на матчах Тампы и иных мероприятиях, связанных с командой объявляют, и именно как "Виник", а не "Вайник".
история происхождения фамилии - это уже вопрос десятый
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Иван Павлов
Ответ gombocrew
Жаль, что Самсонову про квадроцикл так никто не сказал
Похоже, он сам наконец всё понял. Гром грянул - мужик перекрестился.
+2
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Al561
Лучше в гольф играть, благо полей там хватает
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Александр Дук
тогда только дартс или бильярд. в принципе, лишняя меткость не помешает...
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Jeff Lebowski
Ответ Алексей Челюканов
Виник, если быть точнее. Vinik. Первая V, но n - одинарная, а не двойная.
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ARIK2
Ответ EUGENEFL
Запястья и локти больше шансов травмировать в теннисе, чем колени и голеностопы
Ну если только стоять в хаве и не двигаться))
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