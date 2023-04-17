Тренер «Ак Барса» Бабенко о том, как противостоять ЦСКА: «Не давать им создавать моменты. Это мастеровитая команда, у них есть опыт и терпение»

Теги Ак Барс ЦСКА Юрий Бабенко КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Адам Рейдеборн Хоккей

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался в преддверии старта серии с ЦСКА .

Первый матч серии финала Кубка Гагарина пройдет сегодня, 17 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– ЦСКА в этом плей-офф отличается тем, что не владеет инициативой и делает голы практически из воздуха. Как этому противостоять?

– Не давать им создавать моменты. Они не делают их из воздуха. Это мастеровитая команда, которая хорошо пользуется своими шансами. У этих ребят есть опыт и терпение. Они ждут этих моментов и хорошо их используют.

 Голкипера армейцев Адама Рейдеборна изучили? Он играл здесь, в Казани.

– При мне не играл. У нас есть тренер по вратарям.

– Какова будет роль лидеров в финале?

– Огромная. Вы сами акцентировали внимание на том, что именно лидеры ЦСКА выстреливали в тех играх, когда у них не было преимущества, – сказал Бабенко.

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