Шестеркин перед плей-офф: «Я нашел свою игру. Надеюсь продолжить в том же духе»

Игорь Шестеркин надеется, что продолжит хорошо играть и в Кубке Стэнли.

В серии первого раунда « » встретятся с «Нью-Джерси».

«В начале сезона я играл неплохо. В середине сезона у меня был спад, но потом я старался найти свою игру.

Думаю, я нашел ее. Надеюсь продолжить в том же духе», – сказал вратарь «Рейнджерс».

В прошедшем чемпионате россиянин выиграл 37 матчей, разделив третье место с голкипером «Далласа» Джейком Эттинджером.