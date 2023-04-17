Шестеркин перед плей-офф: «Я нашел свою игру. Надеюсь продолжить в том же духе»
Игорь Шестеркин надеется, что продолжит хорошо играть и в Кубке Стэнли.
В серии первого раунда «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Джерси».
«В начале сезона я играл неплохо. В середине сезона у меня был спад, но потом я старался найти свою игру.
Думаю, я нашел ее. Надеюсь продолжить в том же духе», – сказал вратарь «Рейнджерс».
В прошедшем чемпионате НХЛ россиянин выиграл 37 матчей, разделив третье место с голкипером «Далласа» Джейком Эттинджером.
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