Шестеркин перед плей-офф: «Я нашел свою игру. Надеюсь продолжить в том же духе»

Теги Рейнджерс НХЛ Кубок Гагарина Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин надеется, что продолжит хорошо играть и в Кубке Стэнли.

В серии первого раунда «Рейнджерс» встретятся с «Нью-Джерси».

«В начале сезона я играл неплохо. В середине сезона у меня был спад, но потом я старался найти свою игру.

Думаю, я нашел ее. Надеюсь продолжить в том же духе», – сказал вратарь «Рейнджерс».

В прошедшем чемпионате НХЛ россиянин выиграл 37 матчей, разделив третье место с голкипером «Далласа» Джейком Эттинджером.

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14 комментариев

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kaplanido
Успеха Игорю и всей команде в плове!
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Кино Музыка
Главная надежда Рейнджерс.
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37old
В марте у Шестёркина было 93,4% . Если в ПО будет что-то близкое к этому и реализация большинства 20+%, то Дьяволы дальше не пройдут.
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Serge Vendino
Ответ Павел Дюма
отлетят в первом раунде))) Дьяволы тупо перебегают стареющий НЙ, а Игорь долго тащить тоже не сможет(((
У дьяволов нормальных вратарей нет, а это в плове определяет часто
+5
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+4
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Профи66
Пора уже рейнджерам за дело браться..Минимум финал конфы...
+6
-4
+2
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JPM
Ответ Профи66
Пора уже рейнджерам за дело браться..Минимум финал конфы...
этого будет мало, я думаю. финал конф был в прошлом году. с таким составом минимум финал кс все будут ждать
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Cube Litening C:68X
Ответ lyubomir-tyosla@yandex.ru
Вопрос не совсем по теме: а как рейнджеры будут добираться на игру с айлендерс и наоборот? Расстояние всего порядка 70 миль между ними
На А380..😁
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Вопрос не совсем по теме: а как рейнджеры будут добираться на игру с айлендерс и наоборот? Расстояние всего порядка 70 миль между ними
0
0
0
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Профи66
Ответ JPM
этого будет мало, я думаю. финал конф был в прошлом году. с таким составом минимум финал кс все будут ждать
Только за!!! Состав боевой
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Melnikov1968
Ответ lyubomir-tyosla@yandex.ru
Вопрос не совсем по теме: а как рейнджеры будут добираться на игру с айлендерс и наоборот? Расстояние всего порядка 70 миль между ними
Рейнджоеры с Джерси играют в первом раунде.
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