Бержерон может пропустить 1-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы
Участие Патриса Бержерона в первом матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли против «Флориды» находится под вопросом.
37-летний форвард «Бостона» пропустил субботнюю и воскресную тренировки из-за травмы верхней части тела, полученной в заключительной игре прошедшего чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:4).
«Он вновь получил дополнительный выходной. Все решится завтра. Если он почувствует себя лучше, то сыграет», – сказал генеральный менеджер «Брюинс» Дон Суини.
Матч «Бостон» – «Флорида» пройдет в ночь на вторник по московскому времени.
Статистика Бержерона – здесь.
Ещё 2-3 года и поколение конца 00, начала 10 полностью повесит коньки на гвоздь в своём большинстве
Полежи еще, подлечись. ))