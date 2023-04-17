Бержерон может пропустить 1-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы

Участие Патриса Бержерона в первом матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли против «Флориды» находится под вопросом.

37-летний форвард « » пропустил субботнюю и воскресную тренировки из-за травмы верхней части тела, полученной в заключительной игре прошедшего чемпионата с «Монреалем» (5:4).

«Он вновь получил дополнительный выходной. Все решится завтра. Если он почувствует себя лучше, то сыграет», – сказал генеральный менеджер «Брюинс» Дон Суини.

Матч «Бостон» – « » пройдет в ночь на вторник по московскому времени.

Статистика Бержерона – здесь.