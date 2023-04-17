Бержерон может пропустить 1-й матч серии с «Флоридой» из-за травмы

Теги травмы Бостон Флорида Кубок Стэнли Патрис Бержерон НХЛ Хоккей

Участие Патриса Бержерона в первом матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли против «Флориды» находится под вопросом.

37-летний форвард «Бостона» пропустил субботнюю и воскресную тренировки из-за травмы верхней части тела, полученной в заключительной игре прошедшего чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:4).

«Он вновь получил дополнительный выходной. Все решится завтра. Если он почувствует себя лучше, то сыграет», – сказал генеральный менеджер «Брюинс» Дон Суини.

Матч «Бостон» – «Флорида» пройдет в ночь на вторник по московскому времени.

Статистика Бержерона – здесь.

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9 комментариев

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Александр Бабуев
В свои годы чел еще может! Нужен в плей-офф
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Кино Музыка
Запас прочности у команды есть.
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Elegante
Здоровья Бержерону! В таком возрасте играет круто!
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bes_na_tatami
Из этой эпохи топ центров Тэйвз (сейчас относительно)остался, Бержик, Копи, Малыч да Сид.
Ещё 2-3 года и поколение конца 00, начала 10 полностью повесит коньки на гвоздь в своём большинстве
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Einfach Safari
Ответ Direct free kick
Вот уже больше похоже на Бостон - Бержерон на травме в плей-офф
вспомнилось, как он в финале против Чикаго лет 10 назад играл с поломанными рёбрами и хитовал как не в себя
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Dmitriy Pugach
каждый год одно и тоже
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dem1985
Да не надо торопиться, рецидивы никому не нужны. Да и возраст...
Полежи еще, подлечись. ))
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