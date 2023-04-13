Фетисов о нейтральном статусе: «Нужно решение, которое не разделяет общество, а консолидирует. Не было бы манипуляций, если бы мы сразу заявили условия – флаг, гимн и уважение»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Олимпийская сборная России КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о выступлениях российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Мы должны принять такое решение взвешенное, чтобы оно не разделяло наше общество, а, наоборот, консолидировало. Каким оно будет, нужно обсуждать.

Мне кажется, мы сами дали повод, для того чтобы нам такие предложения, в общем, прилетали из Лозанны.

И я думаю, если бы мы заявили сразу, что у нас единственное условие возвращения в олимпийское движение – это флаг, гимн и уважение к хартии, уважение к спортсменам, уважение к личностям, тогда бы не было вот этих манипуляций и накладывания дополнительных, скажем, обязательств или разъяснений, для того чтобы спортсмен мог принять для себя решение.

И еще, самое страшное, никто это не гарантирует, что ты откажешься там от страны, от того, что происходит, и тебя могут и не пустить», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

11 комментариев

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interested
Прямой, честный человек.
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Navian
Ответ Олег
Если бы да кобы, пока идёт СВО,нечего не поменяется. К СОЖАЛЕНИЮ....
Теперь уже наверное ещё одно условие добавится.
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Enich
Снова лозунги:)
Заявить, но не делать.
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adamx
Странно это слышать от гражданина США...
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Олег
Если бы да кобы, пока идёт СВО,нечего не поменяется. К СОЖАЛЕНИЮ....
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Luis Bovleck
"заявил он условия", газанул я поутру повернувшись на бочок)) ты не в тех условиях чтобы ставить условия, Вячеслав. на спартакиадах со странами третьего мира, там можешь права качать. МОК же очень чихать на твои замашки.
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maripous
А если дадут гарантии, что пустят-в этом случае, можно отказаться от страны, от армии? Так , что ли, Вячеслав?
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Ilya Kurepa
фетисов иди уже опохмелись ...
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Владислав Васильков
Заявите целью равные для всех законы и улучшение уровня жизни.
И хоть что-то для этого делайте. Патриотизм повысится сам.
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Viks
Фетисов: "самое страшное, что ты откажешься от страны, от того, что происходит, и тебя могут и не пустить» --- Вот что их пугает: не отказ от страны, а пролёт.
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Viks
Нет решения. И не ожидается. Ибо нет способных на решение.
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