Фетисов о нейтральном статусе: «Нужно решение, которое не разделяет общество, а консолидирует. Не было бы манипуляций, если бы мы сразу заявили условия – флаг, гимн и уважение»

Вячеслав Фетисов высказался о выступлениях российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Мы должны принять такое решение взвешенное, чтобы оно не разделяло наше общество, а, наоборот, консолидировало. Каким оно будет, нужно обсуждать.

Мне кажется, мы сами дали повод, для того чтобы нам такие предложения, в общем, прилетали из Лозанны.

И я думаю, если бы мы заявили сразу, что у нас единственное условие возвращения в олимпийское движение – это флаг, гимн и уважение к хартии, уважение к спортсменам, уважение к личностям, тогда бы не было вот этих манипуляций и накладывания дополнительных, скажем, обязательств или разъяснений, для того чтобы спортсмен мог принять для себя решение.

И еще, самое страшное, никто это не гарантирует, что ты откажешься там от страны, от того, что происходит, и тебя могут и не пустить», – сказал двукратный олимпийский чемпион .