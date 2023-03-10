Улльмарк – главный претендент на «Везину», Сорокин – 4-й, Василевский – 5-й (NHL.com)

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Линус Улльмарк – главный претендент на приз лучшему вратарю сезона НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Везина Трофи».

Участвовали 15 авторов сайта, каждый называл по 5 кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Отметим, что в настоящем голосовании участвуют не журналисты, а генеральные менеджеры клубов НХЛ. 

Первое место занял Линус УлльмаркБостон») – 15 первых мест, 75 баллов. У него 32 победы в 39 играх при 93,8% сэйвов и коэффициенте надежности 1,89. В феврале он забил гол в матче с «Ванкувером». 

Второе место занял Коннор Хеллибак из «Виннипега» (50 баллов), третье – Джейк Эттинджер из «Далласа» (38), четвертое – Илья Сорокин из «Айлендерс» (25). 

Далее следуют еще три российских вратаря – Андрей Василевский («Тампа», 22), Александр Георгиев («Колорадо», 5), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 5). 

Также были упомянуты Юусе Сарос из «Нэшвилла» (3) и Витек Ванечек из «Нью-Джерси» (2). 

9 комментариев

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Deathspell Omega
Ответ Red.Wings
Очередное доказательство какие профаны зачастую голосуют за индивидуальные трофеи в НХЛ. Сорокин однозначно второй вратарь сезона. Хеллибак да, как обычно тащит виннипегский хламушник.
Почему это Сорокин прям "однозначно" второй вратарь сезона? По каким критериям?
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Red.Wings
Очередное доказательство какие профаны зачастую голосуют за индивидуальные трофеи в НХЛ. Сорокин однозначно второй вратарь сезона. Хеллибак да, как обычно тащит виннипегский хламушник.
0
0
0
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Hola Hola
Везина, как, впрочем, и Арт Росс, Харт и Ришар уже определены в этом сезоне. Хотя, Харта я бы Капризову отдал.
+2
-1
+1
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norg
Ответ Фёдор Кузнецов
Как по мне Илья недооценен 2-3 место заслуживает
Только Везину в этом году все равно не получит
+1
-2
-1
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Egorsav
Если Василевский 5-ый, то я тогда 7-8!
+4
-3
+1
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Фёдор Кузнецов
Как по мне Илья недооценен 2-3 место заслуживает
+9
-3
+6
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frol92
Ну Василевского в этом списке на 5 месте держит видимо только его игра в прошлые годы, потому что этот сезон у него для его обычного уровня просто провальный. Играет ниже среднего.
+12
0
+12
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Дима Миронов
помню Прайса всякие топы закидывали, сейчас Василевского автоматом в топы
+5
-3
+2
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Дима Миронов
колдер трофи)
0
-1
-1
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