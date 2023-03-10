Улльмарк – главный претендент на «Везину», Сорокин – 4-й, Василевский – 5-й (NHL.com)

Линус Улльмарк – главный претендент на приз лучшему вратарю сезона .

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Везина Трофи».

Участвовали 15 авторов сайта, каждый называл по 5 кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Отметим, что в настоящем голосовании участвуют не журналисты, а генеральные менеджеры клубов НХЛ.

Первое место занял (« ») – 15 первых мест, 75 баллов. У него 32 победы в 39 играх при 93,8% сэйвов и коэффициенте надежности 1,89. В феврале он забил гол в матче с «Ванкувером».

Второе место занял Коннор Хеллибак из « » (50 баллов), третье – Джейк Эттинджер из «Далласа» (38), четвертое – Илья Сорокин из « » (25).

Далее следуют еще три российских вратаря – Андрей Василевский («Тампа», 22), Александр Георгиев («Колорадо», 5), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 5).

Также были упомянуты Юусе Сарос из «Нэшвилла» (3) и Витек Ванечек из «Нью-Джерси» (2).