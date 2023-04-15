Георгиев одержал 40 побед в сезоне НХЛ и разделил 1-е место с Улльмарком

отразил 18 бросков из 21 в матче с «Нэшвиллом» (4:3).

Вратарь « » одержал 40 побед в прошедшем чемпионате и разделил первое место с голкипером « » .

При этом россиянин провел 62 игры в минувшем турнире, тогда как швед – 49.

Подробнее статистика Георгиева – здесь.