Георгиев одержал 40 побед в сезоне НХЛ и разделил 1-е место с Улльмарком

Теги Бостон Колорадо НХЛ Линус Улльмарк Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев отразил 18 бросков из 21 в матче с «Нэшвиллом» (4:3).

Вратарь «Колорадо» одержал 40 побед в прошедшем чемпионате НХЛ и разделил первое место с голкипером «Бостона» Линусом Улльмарком.

При этом россиянин провел 62 игры в минувшем турнире, тогда как швед – 49.

Подробнее статистика Георгиева – здесь.

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8 комментариев

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srdn
Ответ Дима Миронов
прикольно Колорадо перед плей офф его выпустила бек ту бэк
Да он играл бэк ту бэк ту бэк почти весь сезон. А в последней игре решалось место в дивизионе.
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LOsP06GH
Не верю я в вашего воротника. В прошлом финале чисто повезло вам, что Тампа была мертвая, в этом году такого не будет!
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Дима Миронов
прикольно Колорадо перед плей офф его выпустила бек ту бэк
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k.vlad
Ответ dzenga 1
Красавец! Продемонстрировал что достоин на высшем уровне быть стартером, да еще и в команде-контендере!
В начале сезона колорады были чуть ли не самой сильной командой... потом череда травм ...они чуть на дно не упали .Понятно всем , что без суперворотника шансы на чашку НОЛЬ!(пусть там бегают макдак и дизель, к примеру)) ). У колорадов вполне шансы на чашку есть.!
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k.vlad
Ответ Антон Якимцев
Отличный сезон Георгиева после выхода из тени Шестеркина. Сравнялся с Руа 00/01 и чуть не дотянул до Варламова (41 при 63 играх) 13/14. В итоге в списке 13-ти самых побеждающих вратарей 22/23 целых 5-ро наших, что за сезон! Грубаэру (скоро лично) и Кемперу большой привет!
Вашики вообще "тупые" : старики на больших контрактах и без вратарей, ну груби явно "не айс"), чашку-то они отхватили с Холтби, тот неожиданно звезданул тогда.., и потух , как свеча))
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dzenga 1
Красавец! Продемонстрировал что достоин на высшем уровне быть стартером, да еще и в команде-контендере!
+5
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+5
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Антон Якимцев
Отличный сезон Георгиева после выхода из тени Шестеркина.

Сравнялся с Руа 00/01 и чуть не дотянул до Варламова (41 при 63 играх) 13/14.

В итоге в списке 13-ти самых побеждающих вратарей 22/23 целых 5-ро наших, что за сезон!

Грубаэру (скоро лично) и Кемперу большой привет!
+11
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+11
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k.vlad
Здесь некоторые стали списывать колорадов с гонки за чашкой..., а зря!, у них есть вполне чемпионский воротник ... ну и другие маккиноны, макары и ничушкины))
+3
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+3
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