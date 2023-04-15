Георгиев одержал 40 побед в сезоне НХЛ и разделил 1-е место с Улльмарком
Александр Георгиев отразил 18 бросков из 21 в матче с «Нэшвиллом» (4:3).
Вратарь «Колорадо» одержал 40 побед в прошедшем чемпионате НХЛ и разделил первое место с голкипером «Бостона» Линусом Улльмарком.
При этом россиянин провел 62 игры в минувшем турнире, тогда как швед – 49.
Подробнее статистика Георгиева – здесь.
Сравнялся с Руа 00/01 и чуть не дотянул до Варламова (41 при 63 играх) 13/14.
В итоге в списке 13-ти самых побеждающих вратарей 22/23 целых 5-ро наших, что за сезон!
Грубаэру (скоро лично) и Кемперу большой привет!