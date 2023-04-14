Гендиректор «Лады» о КХЛ: «Губернатор заручился поддержкой Путина, нашел аргументы. Не помню, когда Азаров отстаивал интересы команды на таком уровне»

Теги Лада Владимир Путин Александр Чеботарев КХЛ Дмитрий Азаров Политика Хоккей

Александр Чеботарев поблагодарил губернатора Самарской области за внимание к «Ладе».

«От лица клуба и болельщиков команды хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за внимание к нашему клубу и ту колоссальную работу, которую он проделал для возвращения «Лады» в КХЛ.

В сентябре прошлого года на встрече с командой губернатор сказал, что сделает все возможное, все, что в его силах, чтобы вернуть клуб в КХЛ. Это обещание Дмитрий Игоревич выполнил и это подчеркивает, что он человек слова и дела

Можно точно утверждать, что если бы не Дмитрий Игоревич, его вовлеченность в судьбу «Лады» и всего Тольятти, умение отстаивать интересы города и региона на самом высоком федеральном уровне, то решить вопрос с заявкой команды в КХЛ было бы невозможно.

Он лично вел переговоры с руководством КХЛ и АвтоВАЗа, Министерства спорта России.

Губернатор обсуждал вопросы развития хоккейного клуба «Лада» с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, нашел нужные аргументы, заручился его поддержкой.

Не помню, когда в принципе глава Самарской области так отстаивал интересы хоккейной «Лады» и на таком уровне. Дмитрий Игоревич организовал работу по выполнению клубом требований лиги, решил ключевые для этого вопросы.

Он держал процесс заявки «Лады» в КХЛ на личном контроле. Все это позволило клубу в итоге получить одобрение совета директоров КХЛ», – сказал Чеботарев.

«Лада» вернулась в КХЛ – ее уже дважды исключали! Болельщики выходили на митинги, а клуб просил помощи у Путина и Медведева

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6 комментариев

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bold
Гарри Бэтмэн такой , а не сделать ли нам клуб на Аляске ? Вот я так захотел …
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Alexander Rakhilkin
Мда, губернатор у президента просит включить команду в коммерческий турнир… Скоро будет просить включить горячую воду
+3
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Kurri
спасибо ВВП за возвращение Лады в КХЛ! 👍
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Заборостроитель
-Тольятти в элите -- это скрепа.
-Одобряю
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Clever_mind
Проще говоря, лигу заставили включить Ладу на следующий сезон. Отказать было нельзя. Сомнения есть, что у них не будет проблем с деньгами. В Самарской области не все хорошо с наполнением бюджета(куда уж без бюджетных субсидий), да и АВТОВАЗ грозит паузой в производстве. Им хотя бы несколько сезонов отыграть без плача о долгах
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sadam-kzn
Чтобы хк заиграл в коммерческой лиге нужно, чтобы Сам махнул перстом
+3
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