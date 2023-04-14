Гендиректор «Лады» о КХЛ: «Губернатор заручился поддержкой Путина, нашел аргументы. Не помню, когда Азаров отстаивал интересы команды на таком уровне»

Александр Чеботарев поблагодарил губернатора Самарской области за внимание к «Ладе».

«От лица клуба и болельщиков команды хочу поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова за внимание к нашему клубу и ту колоссальную работу, которую он проделал для возвращения «Лады» в КХЛ.

В сентябре прошлого года на встрече с командой губернатор сказал, что сделает все возможное, все, что в его силах, чтобы вернуть клуб в КХЛ. Это обещание Дмитрий Игоревич выполнил и это подчеркивает, что он человек слова и дела

Можно точно утверждать, что если бы не Дмитрий Игоревич, его вовлеченность в судьбу «Лады» и всего Тольятти, умение отстаивать интересы города и региона на самом высоком федеральном уровне, то решить вопрос с заявкой команды в КХЛ было бы невозможно.

Он лично вел переговоры с руководством и АвтоВАЗа, Министерства спорта России.

Губернатор обсуждал вопросы развития хоккейного клуба « » с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, нашел нужные аргументы, заручился его поддержкой.

Не помню, когда в принципе глава Самарской области так отстаивал интересы хоккейной «Лады» и на таком уровне. Дмитрий Игоревич организовал работу по выполнению клубом требований лиги, решил ключевые для этого вопросы.

Он держал процесс заявки «Лады» в КХЛ на личном контроле. Все это позволило клубу в итоге получить одобрение совета директоров КХЛ», – сказал Чеботарев.

«Лада» вернулась в КХЛ – ее уже дважды исключали! Болельщики выходили на митинги, а клуб просил помощи у Путина и Медведева