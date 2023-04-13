«По поручению Путина проделана большая работа с «Ладой». Даны гарантии, бюджет утвержден губернатором». Морозов о возвращение клуба в КХЛ
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возвращение «Лады» в лигу.
Тольяттинский клуб был включен в состав участников КХЛ. Всего в лиге в сезоне-2023/24 сыграют 23 команды.
«Лада» уже выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.
«Большая работа с «Ладой» была проделана по поручению президента страны. С сентября мы работали над этим вопросом. Даны все гарантии.
В том числе, что к 1 августа будет завершена реконструкция арены, в этом сомнений у нас уже нет.
Бюджет был утвержден губернатором, клуб обеспечен финансированием на три года. Желаем «Ладе» удачи, успехов в новом сезоне», – сказал Алексей Морозов.
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Жители небось так рады, что ещё лет десять кого-то из ветхого жилья не переселят и дорог так и не будет.
Написал бы балладу:
Про путинский путь
И про белую Ладу.
Кончилась Лада. Теперь китайские москвичи.
А если завтра дед сменит губернатора, Морозов заднюю включит или опять наберёт в рот воды
"Благодаря МОЕМУ чуткому руководству"!!!