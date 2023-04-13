«По поручению Путина проделана большая работа с «Ладой». Даны гарантии, бюджет утвержден губернатором». Морозов о возвращение клуба в КХЛ

Теги Лада Алексей Морозов Владимир Путин КХЛ Политика Матч ТВ Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возвращение «Лады» в лигу.

Тольяттинский клуб был включен в состав участников КХЛ. Всего в лиге в сезоне-2023/24 сыграют 23 команды.

«Лада» уже выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.

«Большая работа с «Ладой» была проделана по поручению президента страны. С сентября мы работали над этим вопросом. Даны все гарантии.

В том числе, что к 1 августа будет завершена реконструкция арены, в этом сомнений у нас уже нет.

Бюджет был утвержден губернатором, клуб обеспечен финансированием на три года. Желаем «Ладе» удачи, успехов в новом сезоне», – сказал Алексей Морозов.

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27 комментариев

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Крэнг
На таких условиях входа в лигу я желаю Ладе скорейшего вылета!
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Sergeev55
Ля... ща Лады как подаражают...
🙄🙄🙄
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Клирик
А в Тосно и Тольятти проблем больше нет, как деньги из бюджета на ненужные команды тратить?
Жители небось так рады, что ещё лет десять кого-то из ветхого жилья не переселят и дорог так и не будет.
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АГОШКИН Алексей
Так это вот про что говорили в Госдуре,что нужно по 1-2 проценту с зарплат россиян,на поддержку лады,а я то думал!!
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Вячеслав Пустохин
А зачем ФХР столько чиновников, если в итоге всё делает Путин?
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каток Третьяка
не слышал, чтобы в НХЛ, клуб создавался по поручению Клинтона, Буша, Обамы и т. д... может что-то не так у нас со системой
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Atsuktuvas
Поэтом я будь -
Написал бы балладу:
Про путинский путь
И про белую Ладу.
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LeoSk
может путен еще и с играет, по 11 шайб забивает, это ж не шутки
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Варлампий Варлампий
Ответ Prb42
В любом случае рад за Тольятти. Кузня где?
Новокузнецк слишком далеко. Внимание Москвы к столько дальним регионам по остаточному принципу.
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Вадим Симонов
И здесь всё благодаря лучезарному,большой человеческий ему поклон от холопов.
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Огюст
Всем было болельщикам понятно ,что Тольятинские болельщики будут смотреть на игру своей команды в следующем сезоне в Кхл - не зря же туда ушёл Буцаев !
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Pax
Кажется, кто-то на каком-то этапе перепутал машины и хоккейную команду. "Нам же нужна Лада? -- Да, поручаю вам возродить"
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Михан Первый
Ответ Timur Tushkanchik
Согласовывать каждый выход в магазин с властями и полицией.
Да зачем такие сложности, просто оформить Паспорт покупателя в МФЦ за 5 минут, и когда на госуслугах придет разрешение, можно выдвигаться. Правда если не пойти в магазин, то тогда ограничат выезд из страны, право на управление ТС и право на сделки с недвижимостью. Но так как это сделано для нашего удобства, можно и потерпеть небольшие сложности
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+8
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DiffusedLight
Ответ Darkhan Darkhan
скоро в туалет будут по поручению Путина ходить
Уже ходят, на голову россиянам
+22
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Timur Tushkanchik
Ответ Bartez1986
в магаз сегодня по своей воле сходил. но, видимо, скоро придется ждать команды
Согласовывать каждый выход в магазин с властями и полицией.
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Clever_mind
Все встало на свои места. О чем и говорили. Ладу лоббировал САМ. Как тут откажешь. Для этого и была встреча Мороова и САМого на старте чемпионата. Я рад Ладе. Но опять все решает политика
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Prb42
В любом случае рад за Тольятти. Кузня где?
+3
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Дмитрий Валерьевич
Ответ Bartez1986
в магаз сегодня по своей воле сходил. но, видимо, скоро придется ждать команды
🤣
+7
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Sarumian
...По поручению Путина проделана большая работа с «Ладой»...

Кончилась Лада. Теперь китайские москвичи.
+20
-3
+17
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Bartez1986
Ответ The next One
В этой стране вообще что нибудь делается без поручения Путина.
в магаз сегодня по своей воле сходил. но, видимо, скоро придется ждать команды
+52
-3
+49
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xa-xa
Ответ Darkhan Darkhan
скоро в туалет будут по поручению Путина ходить
Как говорят у нас в фирме : " Москва , звонила... "
+6
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Алексей Комиссаров
Лига полит проектов(
А если завтра дед сменит губернатора, Морозов заднюю включит или опять наберёт в рот воды
+3
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Назар Игорь
Вспомнил Бывалова из к/ф "Волга - Волга".Тот постоянно говорил
"Благодаря МОЕМУ чуткому руководству"!!!
+6
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memphis
Ну теперь конечно всех примажут к событию) Третьяк всегда против исключения был, Азаров лично выпросил возвращение у Путина, а Путин отдал приказ)
+6
0
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Darkhan Darkhan
скоро в туалет будут по поручению Путина ходить
+93
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