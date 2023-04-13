«По поручению Путина проделана большая работа с «Ладой». Даны гарантии, бюджет утвержден губернатором». Морозов о возвращение клуба в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возвращение «Лады» в лигу.

Тольяттинский клуб был включен в состав участников . Всего в лиге в сезоне-2023/24 сыграют 23 команды.

« » уже выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.

«Большая работа с «Ладой» была проделана по поручению президента страны. С сентября мы работали над этим вопросом. Даны все гарантии.

В том числе, что к 1 августа будет завершена реконструкция арены, в этом сомнений у нас уже нет.

Бюджет был утвержден губернатором, клуб обеспечен финансированием на три года. Желаем «Ладе» удачи, успехов в новом сезоне», – сказал .