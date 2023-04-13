Губернатор Самарской области: «Хочу поблагодарить Путина за содействие по возвращению «Лады» в КХЛ. Я выполнил свое обещание тольяттинцам»

Губернатор Самарской области поблагодарил Владимира Путина за возвращение «Лады» в КХЛ.

Дмитрий Азаров высказался о включении тольяттинского клуба в состав участников лиги.

«Поздравляю Тольятти, всех любителей хоккея нашего региона с возвращением «Лады» в КХЛ.

Это долгожданное событие для Тольятти, где хоккей – спорт номер один, а хоккейный клуб «Лада» – неотъемлемая часть истории и жизни города. Это было мечтой многочисленных болельщиков клуба.

Обещал тольяттинцам, что приложу максимум усилий, чтобы вернуть «Ладу» в КХЛ. Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом.

Хочу поблагодарить президента страны Владимира Владимировича Путина, который уделяет больше внимание Тольятти и всей Самарской области, за поддержку и содействие в решении вопроса по возвращению «Лады» в КХЛ.

Спасибо лиге за сотрудничество и помощь в совместной работе по заявке «Лады», членам совета директоров КХЛ – за принятое решение.

«Лада» вернулась в КХЛ – элиту российского хоккея, где и должен быть наш прославленный клуб.

Уверен, это пойдет на пользу развитию не только тольяттинского, областного, но и всего российского хоккея», – сказал Азаров.

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