Гаджиев о словах Фетисова про Кержакова: «Тоже критически отношусь к уехавшим – родина у нас одна. Но сопоставление хоккея с футболом неуместно»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Александр Кержаков Гаджи Муслимович Гаджиев Хоккей

Гаджи Гаджиев ответил Вячеславу Фетисову, который высказался об Александре Кержакове.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею поделился мыслями о бывшем форварде сборной России: «С футболистами больше всего проблем – избалованные, получавшие деньги из бюджета. Многие, кто уехал – мы не чувствовали, кто они».

«Я не поддерживаю никого, кто в этой ситуации уезжает за границу.

Считаю, что родина одна у нас и как бы там не складывалась ситуация, я тоже критически отношусь к тому, кто уехал. Вне зависимости кто он: футболист, артист или хоккеист.

Сопоставление, которые делает Фетисов, сравнивая хоккей с футболом – они неуместны.

Такие сравнения делаются часто, когда берут результаты. Но и результаты нельзя сравнивать, потому что в футбол играет огромное количество стран.

Хоккей тоже в период наивысшего своего рассвета тоже был на государственном финансировании.

Сейчас я не знаю, какая там ситуация, почему эти финансовые сопоставления идут в хоккее и футболе», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

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7 комментариев

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Саша Пушкин
Ответ Александр Зубков
У них дочь?
Это, пожалуй, лучший комментарий дня!
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Dzh SG
Ответ Дмитрий
А кто не приехал? Например, Овечкин? К ним, не приехавшим, какое отношение?
ове отца хоронить приехал
0
-1
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jonnysilverhand01
Родина это там где тепло, а не там где окоп
+1
-2
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Александр Зубков
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Дочь Лаврова и Фетисова не обманут.
У них дочь?
+2
-1
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Кто составил коспекты Лобановского?
Дочь Лаврова и Фетисова не обманут.
+3
0
+3
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Саша Пушкин
Современные уехавшие- синоним слову спасшиеся.
И это становится всё очевиднее с каждым днем.
+2
-2
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Дмитрий
А кто не приехал? Например, Овечкин? К ним, не приехавшим, какое отношение?
+1
-1
0
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