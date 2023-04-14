Гаджиев о словах Фетисова про Кержакова: «Тоже критически отношусь к уехавшим – родина у нас одна. Но сопоставление хоккея с футболом неуместно»

Гаджи Гаджиев ответил Вячеславу Фетисову, который высказался об Александре Кержакове.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею поделился мыслями о бывшем форварде сборной России: «С футболистами больше всего проблем – избалованные, получавшие деньги из бюджета. Многие, кто уехал – мы не чувствовали, кто они».

«Я не поддерживаю никого, кто в этой ситуации уезжает за границу.

Считаю, что родина одна у нас и как бы там не складывалась ситуация, я тоже критически отношусь к тому, кто уехал. Вне зависимости кто он: футболист, артист или хоккеист.

Сопоставление, которые делает Фетисов, сравнивая хоккей с футболом – они неуместны.

Такие сравнения делаются часто, когда берут результаты. Но и результаты нельзя сравнивать, потому что в футбол играет огромное количество стран.

Хоккей тоже в период наивысшего своего рассвета тоже был на государственном финансировании.

Сейчас я не знаю, какая там ситуация, почему эти финансовые сопоставления идут в хоккее и футболе», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.