Плющев о КХЛ: «Составы меняются на 70-80% – это неправильно! Люди, которые якобы соображают в хоккее, они остаются на местах. Поэтому и роста нет никакого»

Владимир Плющев высказался о селекции клубов КХЛ.

«Я сказал, что на Востоке будет обладатель Кубка Гагарина. Но на Западе будет борьба в своей конференции, да, совершенно однозначно.

Самое интересное, что клубы в общем-то не усиливаются, а ослабевают на том уровне, на котором они существуют.

Хорошие игроки начинают растворяться в других клубах. Костяка нет практически.

Что такое команда, которая может претендовать на большие дела? Это команда, которая на 70-80% сохраняет свой состав на протяжении нескольких сезонов. Как был «Локомотив». У них был костяк, мощный костяк. Он шлифовался на протяжении трех сезонов. А Радулов немножко усилил его.

А в принципе посмотрите, идет такая селекция! Составы меняются перед чемпионатом на 70-80%. Это же неправильно!

Это значит, что тот сезон, который прошел, и та работа, которая была проведена, она идет коту под хвост.

А самое интересное, за это отвечает только тренер, но никто не хочет брать ответственность из тех, кто отвечает за селекционную работу.

Тренеров меняют как перчатки, а все те люди, которые якобы соображают в хоккее, они остаются на своих местах. Поэтому и роста нет никакого», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .