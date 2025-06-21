Хант подписал контракт с «Калгари» на два года и 825 тысяч долларов. Форвард набрал 49 очков в 49 матчах в сезоне АХЛ
«Калгари» и Драйден Хант подписали новое соглашение.
29-летний нападающий подписал договор с клубом на два года.
Контракт является двусторонним. Зарплата – 825 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Драйден Хант провел 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (0+3) очка.
В АХЛ хоккеист сыграл 49 игр за «Калгари Рэнглерс» в регулярном чемпионате и отметился 49 (16+33) баллов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Калгари»
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