Хант подписал контракт с «Калгари» на два года и 825 тысяч долларов. Форвард набрал 49 очков в 49 матчах в сезоне АХЛ

«Калгари» и Драйден Хант подписали новое соглашение.

29-летний нападающий подписал договор с клубом на два года.

Контракт является двусторонним. Зарплата – 825 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Драйден Хант провел 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (0+3) очка.

В АХЛ хоккеист сыграл 49 игр за «Калгари Рэнглерс » в регулярном чемпионате и отметился 49 (16+33) баллов.