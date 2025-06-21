Министр спорта Татарстана о новой арене для «Ак Барса»: «Это очень большие деньги по нынешним временам. Но в какой-то перспективе, наверное, да»
– В последнее время в КХЛ появилось немало хорошо заполняемых арен вместимостью в 10-15 тысяч зрителей. А в Питере «СКА Арена» и вовсе собирает по 23 тысячи человек. Нет ощущения, что чуть менее 9 тысяч на казанской «Татнефть Арене» – это уже недостаточная вместимость для домашних матчей «АК Барса»? В отдаленной перспективе возможны изменения по этой части?
– Только если в отдаленной. Мы действительно вели рабочие разговоры на эту тему и с нашей федерацией, и с самим хоккейным клубом «Ак Барс».
Во-первых, сам по себе объект был уже давно построен. Во-вторых, «Ак Барс» с точки зрения фан-сообщества очень популярен.
А на матчах плей-офф вообще громадный ажиотаж. С этой точки зрения хочется новую более вместительную арену.
Но на сегодня строить большую арену – это очень большие по нынешним временам деньги.
Поэтому пока... В какой-то перспективе, наверное, да. Но сейчас нельзя сказать о каких-то решениях.
– Саму «Татнефть Арену» невозможно реконструировать?
– Это нереально.
Надо строить новую арену, если мы хотим повысить вместимость на хоккее. Но это вопрос принципиального решения и поиска инвесторов. Все это обойдется в колоссальные деньги.
Так что пока «Татнефть-Арена» – это крупнейший хоккейный объект нашей республики, – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.