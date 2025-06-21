Спотт вошел в тренерский штаб «Бостона». Он работал ассистентом в «Далласе» в трех прошлых сезонах

Стив Спотт вошел в тренерский штаб «Бостона».

57-летний специалист будет помогать главному тренеру Марко Штурму.

В трех предыдущих сезонах Стив Спотт работал помощником в тренерском штабе «Далласа ».

Спотт также ранее входил в тренерские штабы «Сан-Хосе» и «Вегаса». Стив начал работать в НХЛ в сезоне-2014/15 в «Торонто».