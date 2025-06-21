Спотт вошел в тренерский штаб «Бостона». Он работал ассистентом в «Далласе» в трех прошлых сезонах
Стив Спотт вошел в тренерский штаб «Бостона».
57-летний специалист будет помогать главному тренеру Марко Штурму.
В трех предыдущих сезонах Стив Спотт работал помощником в тренерском штабе «Далласа».
Спотт также ранее входил в тренерские штабы «Сан-Хосе» и «Вегаса». Стив начал работать в НХЛ в сезоне-2014/15 в «Торонто».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Бостона»
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