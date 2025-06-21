Глава РФПИ Дмитриев: «Попытки Байдена изолировать Россию в спорте провалились. Выход из кокона лжи потребует усилий. Видим понимание – с нами надо иметь диалог»

Кирилл Дмитриев заявил о провалившихся попытках изолировать Россию в спорте.

Ранее во время одного из раундов российско-американских переговоров в Эр-Рияде появилась предварительная договоренность о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ.

– В переговорах обсуждалась тема санкций в отношении российского и белорусского спорта, отстранения наших команд от международных соревнований?

– Вы знаете, очень важно, что Соединенные Штаты из-за президента Байдена долгое время жили в таком коконе лжи о России. Выход из этого кокона лжи займет определенное время и потребует определенных усилий.

Что важно, мы видим, что эти усилия работают: четыре дня назад президент Трамп сказал, что исключить Россию из стран «восьмерки» было ошибкой, а также заявил, что американские санкции стоят очень много именно американским компаниям.

Поэтому мы видим просто общее растущее понимание, что с Россией надо иметь диалог, налаживать мосты.

Мы в принципе видим позитивные тренды в спорте, что попытки Байдена полностью изолировать Россию в спорте провалились.

Но мы надеемся, что Россия действительно будет все больше и больше представлена в спорте на мировом уровне, и в том числе новые международные спортивные функционеры настроены в этом направлении, – сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ Дмитриев о матчах с США: «И хоккей, и UFC, и футбол обсуждались. Надеемся, часть игр будет в этом году. Важно, что у нас есть замечательный господин Овечкин, легенда во всем мире»