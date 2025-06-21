«Торонто» надеется подписать контракт с Найзом с зарплатой 4-5 млн долларов в год. Форвард хочет получать около 7 млн

«Торонто» и Мэттью Найз продолжают переговоры о новом контракте.

Действующий контракт 22-летнего американца с зарплатой 925 тысяч долларов завершился – он находится в статусе ограниченно свободного агента.

Сообщается, что «Мэйпл Лифс» предпочитают заключить долгосрочный контракт, хоккеист рассчитывает подписать соглашение на срок от трех до пяти лет.

По договору форвард намерен получать около 7 миллионов долларов в год. Клуб ориентируется на сумму от 4 до 5 миллионов долларов в год

В нынешнем сезоне Мэттью Найз набрал 58 (29+29) очков в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 18:31.

В плей-офф нападающий отметился 7 (5+2) баллами в 13 играх при среднем игровом времени 19:48.