Агент Тренина о радужном джерси: «Яков не мог отказать, у него был долг перед «Нэшвиллом». В Чехии ставили условие, что русских быть не должно – клуб встал на сторону игрока»
Агент Якова Тренина объяснил, почему хоккеист надел форму с радужной символикой.
Нападающий «Нэшвилла» разминался в радужном джерси перед матчем чемпионата НХЛ против «Вегаса».
– У Якова другая ситуация, чем у других игроков. У него был долг перед клубом. Когда «Нэшвилл» ездил на матчи в Чехию, там поставили условие, что русских игроков быть не должно.
Но в клубе сказали: «Не будет Якова Тренина, не будет и матча». В тяжелой ситуации «Нэшвилл» встал на сторону хоккеиста.
В свою очередь, игрок не мог отказать в просьбе, у него был моральный долг.
В такой ситуации у Тренина не было другого выхода: он должен был поддержать клуб, который ранее заступился за него.
– Тренин не побоялся давления в России?
– Это у нас говорят, что такие акции в поддержку ЛГБТ. А там имеется в виду, что в хоккей может играть любой человек. Ему так это и объяснили.
Со своей стороны Яков должен быть порядочно поступить по отношению к клубу. Он парень ответственный, поэтому и принял такое решение, – сказал Шуми Бабаев.
Значит джерси в обмен на поддержку…
Жизнь жесткая штука !