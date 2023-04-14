Агент Тренина о радужном джерси: «Яков не мог отказать, у него был долг перед «Нэшвиллом». В Чехии ставили условие, что русских быть не должно – клуб встал на сторону игрока»

Агент Якова Тренина объяснил, почему хоккеист надел форму с радужной символикой.

Нападающий « » разминался в радужном джерси перед матчем чемпионата против «Вегаса».

– У Якова другая ситуация, чем у других игроков. У него был долг перед клубом. Когда «Нэшвилл» ездил на матчи в Чехию, там поставили условие, что русских игроков быть не должно.

Но в клубе сказали: «Не будет , не будет и матча». В тяжелой ситуации «Нэшвилл» встал на сторону хоккеиста.

В свою очередь, игрок не мог отказать в просьбе, у него был моральный долг.

В такой ситуации у Тренина не было другого выхода: он должен был поддержать клуб, который ранее заступился за него.

– Тренин не побоялся давления в России?

– Это у нас говорят, что такие акции в поддержку ЛГБТ. А там имеется в виду, что в хоккей может играть любой человек. Ему так это и объяснили.

Со своей стороны Яков должен быть порядочно поступить по отношению к клубу. Он парень ответственный, поэтому и принял такое решение, – сказал .