Новиков о том, что Тренин и Афанасьев разминались в радужных джерси: «Они же не надели юбки и не станцевали на льду. Сделали так, как считают нужным»

Теги Нэшвилл НХЛ Юрий Новиков игровая форма Иван Проворов ЛГБТ Яков Тренин Егор Афанасьев Хоккей

Юрий Новиков высказался о том, что Яков Тренин и Егор Афанасьев надели радужные джерси

Российские хоккеисты «Нэшвилла» разминались в джерси в цветах радуги перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ).

«Есть замечательная фраза, которая прекрасно описывает эту ситуацию: «Не суди, и не судим будешь». Человек, не оскорбляя никого, принимает то или иное решение. Это его выбор.

Мы помним, что Проворов отказался принять участие в акции. Яков и Егор приняли решение не отказываться. Я бы их не стал никоим образом за это осуждать. Они сделали так, как считают нужным.

Мы можем быть уверены в том, что эти ребята – настоящие мужчины. Они играют в хоккей в НХЛ и доказывают это каждый матч. Они же не надели юбки и не станцевали на льду. Это нужно принимать спокойно, это элемент социального процесса в другой стране», – заявил заслуженный тренер России Новиков.

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12 комментариев

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Bardownski
А где Милонов, почему он еще не отметился?
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Ковид 07.10.52
Играют в одной команде, решили все вместе это сделать...решили не отбиваться от коллектива....Помнится чехи кричали не хотели нашего хоккеиста пусть из клуба нхл, так команда сказала . что играть не будет без него...Все кричали молодцы...
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dosatuy
Афанасьева вообще не знаю. А Тренин и так на соплях висит в НХЛ, не только джерси оденешь, чтобы жить в пендосии.
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невропатолог
Да, и я так понимаю, мы чего-то не знаем о Новикове...)
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Иван Иванов
Позор! Продались буржуинам- мyжeложцaм за банку варенья!!!
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невропатолог
Просто есть Мужчины, которым это западло. А есть хоккеисты, которые за деньги и "уважение" местных и в ж###пу дадут...
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svft
а потом будет "Они же не чпокнулись на льду, просто надели юбки и станцевали. Сделали так, как считают нужным"
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Galaktika
вообще стыдно должно быть, за такое представление. Просто очконули да и все, ради денег нхл
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dzenga 1
Сначала майки, потом колготки, трусишки и лифчики. А так да - вообще ничего страшного ! Были Яша и Егор, а потом бац и Яна и Ефросинья. Ну чисто как элемент социального процесса в другой стране. Тьфу на вас!
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Under
то есть судить нельзя, но если бы надели юбки, осудил бы?
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Mephi027
"Один раз - не лгбт активист.", добавил заслуженный тренер России.
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Andrei Sarakvash
Ни дня без пропаганды ЛГБТ на спорте
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