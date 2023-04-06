Новиков о том, что Тренин и Афанасьев разминались в радужных джерси: «Они же не надели юбки и не станцевали на льду. Сделали так, как считают нужным»

Юрий Новиков высказался о том, что Яков Тренин и Егор Афанасьев надели радужные джерси

Российские хоккеисты «Нэшвилла» разминались в джерси в цветах радуги перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ).

«Есть замечательная фраза, которая прекрасно описывает эту ситуацию: «Не суди, и не судим будешь». Человек, не оскорбляя никого, принимает то или иное решение. Это его выбор.

Мы помним, что Проворов отказался принять участие в акции. Яков и Егор приняли решение не отказываться. Я бы их не стал никоим образом за это осуждать. Они сделали так, как считают нужным.

Мы можем быть уверены в том, что эти ребята – настоящие мужчины. Они играют в хоккей в НХЛ и доказывают это каждый матч. Они же не надели юбки и не станцевали на льду. Это нужно принимать спокойно, это элемент социального процесса в другой стране», – заявил заслуженный тренер России Новиков.