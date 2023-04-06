Хоккеисты «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев надели радужные джерси на разминку перед матчем с «Вегасом»

Яков Тренин и Егор Афанасьев разминались в радужных джерси перед матчем НХЛ

Российские хоккеисты « » надели джерси в цветах радуги на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ).

Акцию в рамках «Вечера гордости» поддержали все игроки команды «Предаторс».

Ранее из числа российских энхаэловцев участие в данной акции принимал Никита Задоров из «Калгари».

Российский игрок «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго».

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».