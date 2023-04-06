Хоккеисты «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев надели радужные джерси на разминку перед матчем с «Вегасом»

Теги Нэшвилл НХЛ ЛГБТ Яков Тренин Егор Афанасьев Хоккей

Яков Тренин и Егор Афанасьев разминались в радужных джерси перед матчем НХЛ

Российские хоккеисты «Нэшвилла» надели джерси в цветах радуги на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ).

Акцию в рамках «Вечера гордости» поддержали все игроки команды «Предаторс».

Ранее из числа российских энхаэловцев участие в данной акции принимал Никита Задоров из «Калгари».

Российский игрок «Филадельфии» Иван Проворов первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Позже его примеру последовали вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер, а также игроки «Флориды» Эрик и Марк Стаалы.

Илья Любушкин из «Баффало» пропустил разминку в радужном джерси перед матчем с «Монреалем» и сослался на закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

От радужных джерси также отказались «Миннесота» и «Чикаго».

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко также отказался надевать радужный свитер на разминку перед матчем регулярного чемпионата с «Калгари».

22 комментария

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Marky777
Ответ ФиладельфияЮнион
Хватит из ничего новость делать. Много кто одевает, много кто нет. Дело личное. Ни кого в сша за это не казнят)
Пока будут комментарии, будут и новости подобные
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Александр Володин
Это чё, камин-аут?
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ФиладельфияЮнион
Ответ melmi
Я думаю в Штатах меньше придают значение этой теме чем мы. Эти тексты кто одел/кто не одел - ни от нормального.
Так и есть, тут это дело личное одел или нет, только спорта и тому подобные раздувают из этого новость
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ФиладельфияЮнион
Хватит из ничего новость делать. Много кто одевает, много кто нет. Дело личное. Ни кого в сша за это не казнят)
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Nick Crosier
занесли их в список но только карандашом.
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Maxximus
Ответ Ми Ша
Какая разница кто чего надевает. Может тот кто об этом написал носит нижнее кружевное бельё розового цвета.
Надежин может и носит 🤣
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Alexander Nikolaev
Ответ melmi
Я думаю в Штатах меньше придают значение этой теме чем мы. Эти тексты кто одел/кто не одел - ни от нормального.
Еще как придают. На RMNB ("фанка" Вашингтона) гораздо больше ответов в каждой ветке по этой теме, чем по "пустячным" темам (онлайн матчей не в счет), и особенно начиная с "события Проворова"
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Серый
Ответ Товарищ Бразаускас
Тренин и Афанасьев выкатились на лед, надеюсь, жеманно, под ручку и посылая воздушные поцелуи? ?
Почему ты на это надеешься? Тебе что, нравится такое?
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Илья Савчук
Их уже признали иноагентами и шпионами НАТО?
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melmi
Я думаю в Штатах меньше придают значение этой теме чем мы.
Эти тексты кто одел/кто не одел - ни от нормального.
+18
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Алексей Чикуров
Ответ Maxximus
Срамота 😂
за рубль в поле воробья загоняют
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Мишаня Кашников
Ответ Sutekh Hexen
Респект мужикам!
Респект мальчикам ты хотел сказать 😁
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Пользователь заблокирован
Сегодня на льду - радужное нашествие 🌈🏒
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Nuteruoli
На самом деле им двоим плевать на всё это, просто чтобы лишних проблем не было. Их можно понять, может им просто лень идти по пути Проворова, эти все сообщения в соцсетях про себя читать, вопросы от руководства. По типу "мы за, но как бы и не за"
+1
0
+1
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Sobachkin
В РФ их ждёт статья
0
-6
-6
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Melnikov1968
Этого вшивого Прокопа давно пора гнать из НХЛ, полный ноль как хоккеист, но права качает. Эх, жаль ребята, что вы повелись на эту шляпу.
+4
-6
-2
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Daniel
Это нормально, что те кто хотят - надевают, кто не хотят - не надевают
+34
-3
+31
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Ми Ша
Какая разница кто чего надевает. Может тот кто об этом написал носит нижнее кружевное бельё розового цвета.
+3
-3
0
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Sutekh Hexen
Респект мужикам!
+10
-7
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Георгий Миланов
Ну у них педик в фарме играет, что тут удивительного ) и в основе походу имеются)
+6
-6
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Maxximus
Срамота 😂
+8
-11
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Товарищ Бразаускас
Комментарий скрыт
+5
-16
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