Проворов забросил 6-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Чикаго». У него 27 очков в 82 играх

Иван Проворов забросил 6-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Чикаго».

Российский защитник принес «Флайерс» победу над «Блэкхокс» (5:4 ОТ) в заключительном матче регулярного чемпионата .

На счету 26-летнего игрока 27 (6+21) очков в 82 матчах сезона при полезности «минус 17» и среднем времени на льду 23:01.

Сегодня Проворов (27:08, «0») реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.