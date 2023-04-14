Проворов забросил 6-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Чикаго». У него 27 очков в 82 играх

Теги Филадельфия Чикаго НХЛ Иван Проворов Хоккей

Иван Проворов забросил 6-ю шайбу в сезоне – в овертайме матча с «Чикаго».

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На счету 26-летнего игрока 27 (6+21) очков в 82 матчах сезона при полезности «минус 17» и среднем времени на льду 23:01.

Сегодня Проворов (27:08, «0») реализовал единственный бросок в створ, применил 2 силовых приема, сделал 2 блока и допустил 1 потерю. 

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1 комментарий

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Febanacci-88
Ваня красоту положил конечно!!
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