Проворов против «Коламбуса»: 2 передачи (пас на победный гол), 4 блока за 26:35 – лучшее время во «Флайерс»

Иван Проворов сделал две голевые передачи в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ).

На 65-й минуте защитник «Филадельфии» ассистировал Оуэну Типпету, забившему победный гол.

набрал 26-е (5+21) очко в текущем чемпионате , всего он провел 81 игру.

Сегодня за 26:35 – лучший показатель среди полевых игроков «Флайерс» (0:16 – в большинстве, 1:18 – в меньшинстве) – у россиянина ни одного броска в створ ворот, 4 блок-шота, полезность – «плюс 1».