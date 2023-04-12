Улльмарк – 1-й вратарь в истории НХЛ с 40 победами в сезоне за менее чем 50 игр. Он получил небольшую травму в матче с «Кэпиталс»

Линус Улльмарк – 1-й вратарь в истории НХЛ с 40 победами в сезоне за менее чем 50 игр.

Вратарь «Бостона» отразил 19 бросков из 21 в матче регулярного чемпионата с « » (5:2).

В третьем периоде швед был заменен после столкновения со штангой. Тренер « » Джим Монтгомери назвал это мерой предосторожности и уточнил, что вратарь немного потянул мышцу.

Вышедший на замену Джереми Сваймен отразил все 6 бросков.

одержал 40 побед в 49 играх и установил новый рекорд лиги. Прошлое достижение принадлежало (2015/16, «Вашингтон», 40 побед в 52 матчах).