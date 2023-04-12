Улльмарк – 1-й вратарь в истории НХЛ с 40 победами в сезоне за менее чем 50 игр. Он получил небольшую травму в матче с «Кэпиталс»
Линус Улльмарк – 1-й вратарь в истории НХЛ с 40 победами в сезоне за менее чем 50 игр.
Вратарь «Бостона» отразил 19 бросков из 21 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:2).
В третьем периоде швед был заменен после столкновения со штангой. Тренер «Бостона» Джим Монтгомери назвал это мерой предосторожности и уточнил, что вратарь немного потянул мышцу.
Вышедший на замену Джереми Сваймен отразил все 6 бросков.
Улльмарк одержал 40 побед в 49 играх и установил новый рекорд лиги. Прошлое достижение принадлежало Брэйдену Холтби (2015/16, «Вашингтон», 40 побед в 52 матчах).
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