Вратари «Каролины» Андерсен и Раанта выиграли «Дженнингс трофи». Команда пропустила меньше всех в сезоне

Вратари «Каролины» Андерсен и Раанта выиграли «Дженнингс трофи».

Сегодня команда обыграла «Нью-Джерси» (6:3) и завершила регулярный чемпионат НХЛ с наименьшим числом пропущенных шайб – 202 в 82 матчах (с учетом решающих буллитов).

Ни , ни (по 205 шайб в 81 матче) уже не смогут обойти «Харрикейнс».

Таким образом, приз разделят два вратаря «ураганов» – (52 матча, 92,2% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,17) и (28 матчей, 91,2%, 2,45), сыгравшие не менее 25 матчей в сезоне.

(3 матча), Алекс Лайон (2) и Джек Лафонтен (2) не набрали нужного числа матчей.

Это первый случай в истории, когда приз достался вратарям «Каролины».

Примечательно, что датчанин и финн присоединились к команде прошлым летом. «Дженнингс» впервые достался дуэту голкиперов, проводивших первый сезон в команде.

Отметим, что Андерсен стал обладателем приза во 2-й раз. По итогам сезона-2015/16 он разделил его с Джоном Гибсоном, выступая за «Анахайм».