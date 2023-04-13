Владимир Плющев: «Ротенберг может занести сезон себе в актив, но немного не хватило тактического опыта. Непонятно, почему советники не подсказали»

Владимир Плющев заявил, что Роман Ротенберг может занести себе в актив сезон КХЛ.

СКА проиграл со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

– Первый полноценный сезон в качестве главного тренера провел в КХЛ Ротенберг. Можно ли сказать, что он уже состоялся в этой профессии?

– Да, Ротенберг однозначно может занести сезон себе в актив.

Команда на протяжении всего чемпионата была лидером не только на Западе, но и во всей лиге. Другой вопрос, что, возможно, не хватило немного тактического опыта главному тренеру.

И непонятно, почему советники, которые находятся вокруг него, вовремя что-то не подкорректировали, не подсказали… Но в целом у СКА неплохие перспективы на будущее.

– Коренная перестройка команды не потребуется?

– Нет. Коллектив молодой, но выводы из всего следует делать. Не надо замыкаться на себе, заниматься самолюбованием.

Команда смотрелась, была на виду. Внимание общественности заслужила. Другой вопрос, что в плей-офф надо учитывать определенные нюансы.

– Какие, например?

– Один из моментов, которые надо в перспективе улучшать, – игра в неравных составах. Исполнители у СКА есть.

Другой вопрос, что пользоваться избитыми схемами, шаблонами, которые на протяжении многих лет используются не только в питерской команде, но и во всей лиге, – не вариант. Это стало одной из причин поражения.

Успешного большинства СКА не хватило. Много было шансов у петербуржцев во всех последних матчах, чтоб перевернуть игру в свою пользу. Но не смогли, – сказал заслуженный тренер России.

СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве