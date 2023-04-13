Владимир Плющев: «Ротенберг может занести сезон себе в актив, но немного не хватило тактического опыта. Непонятно, почему советники не подсказали»

Теги ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Плющев заявил, что Роман Ротенберг может занести себе в актив сезон КХЛ.

СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.

– Первый полноценный сезон в качестве главного тренера провел в КХЛ Ротенберг. Можно ли сказать, что он уже состоялся в этой профессии?

– Да, Ротенберг однозначно может занести сезон себе в актив.

Команда на протяжении всего чемпионата была лидером не только на Западе, но и во всей лиге. Другой вопрос, что, возможно, не хватило немного тактического опыта главному тренеру.

И непонятно, почему советники, которые находятся вокруг него, вовремя что-то не подкорректировали, не подсказали… Но в целом у СКА неплохие перспективы на будущее.

– Коренная перестройка команды не потребуется?

– Нет. Коллектив молодой, но выводы из всего следует делать. Не надо замыкаться на себе, заниматься самолюбованием.

Команда смотрелась, была на виду. Внимание общественности заслужила. Другой вопрос, что в плей-офф надо учитывать определенные нюансы.

– Какие, например?

– Один из моментов, которые надо в перспективе улучшать, – игра в неравных составах. Исполнители у СКА есть.

Другой вопрос, что пользоваться избитыми схемами, шаблонами, которые на протяжении многих лет используются не только в питерской команде, но и во всей лиге, – не вариант. Это стало одной из причин поражения.

Успешного большинства СКА не хватило. Много было шансов у петербуржцев во всех последних матчах, чтоб перевернуть игру в свою пользу. Но не смогли, – сказал заслуженный тренер России.

СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Поправь килт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Чего сам такой тощий , а у нее зубы видать хорошие , чтобы такое наесть .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Для воспитанного в однополой семье ты неплох.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uriah Heep
Зачтено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Венгер (копия)
Читая как собачкам дали команду отмывать ромочку, невольно вспомнил фильм «поездка в Америку» с Эдди Мёрфи и Арсенио холлом.

В одной из первых сцен когда 2 героя разговаривали друг а другом, Эдди, будучи принцем, находился в бассейне, ну и в середине разговора героев из под воды выныривает девушка и говорит «ваш п***с чист, ваше высочество»
Вот так же выглядят Кожевниковы плющевы и прочие назаровы отмазывая эту бездарносtь от унижения)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Да,, взял бы себе номера 633 на уазик бггг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dyman
В помощники метит?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dyman
Чего добился этот "тренер"?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Время выносить мусор. Засиделся Юрзик в консультантах. Да и процент бреда в интервью растёт.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Да , трудно не согласиться! Ротенберг открытие сезона , величайший тренер . Виноваты 15 ассистентов главного тренера , которые не подсказали и Юрзинов консультант. Недостаточно удалений давали просто . В 10 последних численного большинства забита одна шайба .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Евгений - 79
Нужно просто купить две первые пятёрки ЦСКА и Акбарса. И тогда система заработает.
Он лучших игроков все равно в запас посадит перед решающими играми. Система есть система
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Это новая глава бреда. Из серии "царь хороший - бояре плохие", тут тренер отличный - помощники подвели. А еще это коварный план игроков, которых забрали из других клубов, по дискредитации тактического гения Йозе Марино
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений - 79
Нужно просто купить две первые пятёрки ЦСКА и Акбарса. И тогда система заработает.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanila Panda
согласен. виноваты советники и игроки. тренер был великолепен
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий