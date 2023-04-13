Владимир Плющев: «Ротенберг может занести сезон себе в актив, но немного не хватило тактического опыта. Непонятно, почему советники не подсказали»
Владимир Плющев заявил, что Роман Ротенберг может занести себе в актив сезон КХЛ.
СКА проиграл ЦСКА со счетом 2-4 в серии финала Западной конференции.
– Первый полноценный сезон в качестве главного тренера провел в КХЛ Ротенберг. Можно ли сказать, что он уже состоялся в этой профессии?
– Да, Ротенберг однозначно может занести сезон себе в актив.
Команда на протяжении всего чемпионата была лидером не только на Западе, но и во всей лиге. Другой вопрос, что, возможно, не хватило немного тактического опыта главному тренеру.
И непонятно, почему советники, которые находятся вокруг него, вовремя что-то не подкорректировали, не подсказали… Но в целом у СКА неплохие перспективы на будущее.
– Коренная перестройка команды не потребуется?
– Нет. Коллектив молодой, но выводы из всего следует делать. Не надо замыкаться на себе, заниматься самолюбованием.
Команда смотрелась, была на виду. Внимание общественности заслужила. Другой вопрос, что в плей-офф надо учитывать определенные нюансы.
– Какие, например?
– Один из моментов, которые надо в перспективе улучшать, – игра в неравных составах. Исполнители у СКА есть.
Другой вопрос, что пользоваться избитыми схемами, шаблонами, которые на протяжении многих лет используются не только в питерской команде, но и во всей лиге, – не вариант. Это стало одной из причин поражения.
Успешного большинства СКА не хватило. Много было шансов у петербуржцев во всех последних матчах, чтоб перевернуть игру в свою пользу. Но не смогли, – сказал заслуженный тренер России.
СКА провалил финал Запада: не сдержал чужих лидеров, отказался от своих и был плох в большинстве
В одной из первых сцен когда 2 героя разговаривали друг а другом, Эдди, будучи принцем, находился в бассейне, ну и в середине разговора героев из под воды выныривает девушка и говорит «ваш п***с чист, ваше высочество»
Вот так же выглядят Кожевниковы плющевы и прочие назаровы отмазывая эту бездарносtь от унижения)