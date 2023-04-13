Леонид Вайсфельд: «Плей-офф должен был перекрестным с самого начала, все остальное – неспортивно. СКА пройдет другую команду? Может, с «Ак Барсом» и «Авангардом» им было бы еще сложнее»

Леонид Вайсфельд считает неспортивным перекрестный плей-офф КХЛ со второго раунда.

Ожидается, что в следующем сезоне КХЛ перекрестный плей-офф будет проходить со второго раунда Кубка Гагарина.

– Принципиальной разницы не вижу. Не понимаю такого решения. Почему именно со второго раунда? Не думаю, что что-то принципиально изменится.

– Хотели бы увидеть в финале Кубка Гагарина серию СКА – ЦСКА или «Ак Барс» – «Авангард»? С точки зрения зрителя это было бы интереснее их встреч в полуфиналах?

– Мне без разницы. Я ни за кого не болею. Я на эту тему вообще не задумывался.

В моем понимании плей-офф должен быть либо как сейчас, либо с самого начала перекрестным: чтобы первое место играло с 16-м, второе с 15-м и так далее. Все остальные варианты – неспортивные.

– Поможет ли перекрестный плей-офф СКА выйти в финал Кубка Гагарина, учитывая, что у них не получается пройти ЦСКА в полуфинале уже несколько лет подряд?

– А «Ак Барс» они прям легко пройдут? У меня нет мыслей на этот счет. Любая команда может это в свою сторону использовать.

Где гарантия, что СКА пройдет в полуфинале другую команду? Может быть, с « » или « » им бы было еще сложнее играть, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.