Леонид Вайсфельд: «Плей-офф должен был перекрестным с самого начала, все остальное – неспортивно. СКА пройдет другую команду? Может, с «Ак Барсом» и «Авангардом» им было бы еще сложнее»
Леонид Вайсфельд считает неспортивным перекрестный плей-офф КХЛ со второго раунда.
Ожидается, что в следующем сезоне КХЛ перекрестный плей-офф будет проходить со второго раунда Кубка Гагарина.
– Принципиальной разницы не вижу. Не понимаю такого решения. Почему именно со второго раунда? Не думаю, что что-то принципиально изменится.
– Хотели бы увидеть в финале Кубка Гагарина серию СКА – ЦСКА или «Ак Барс» – «Авангард»? С точки зрения зрителя это было бы интереснее их встреч в полуфиналах?
– Мне без разницы. Я ни за кого не болею. Я на эту тему вообще не задумывался.
В моем понимании плей-офф должен быть либо как сейчас, либо с самого начала перекрестным: чтобы первое место играло с 16-м, второе с 15-м и так далее. Все остальные варианты – неспортивные.
– Поможет ли перекрестный плей-офф СКА выйти в финал Кубка Гагарина, учитывая, что у них не получается пройти ЦСКА в полуфинале уже несколько лет подряд?
– А «Ак Барс» они прям легко пройдут? У меня нет мыслей на этот счет. Любая команда может это в свою сторону использовать.
Где гарантия, что СКА пройдет в полуфинале другую команду? Может быть, с «Ак Барсом» или «Авангардом» им бы было еще сложнее играть, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
а у ска в матчах почти не было проблем, разобрались с минским динамо 4-2, а потом с нижегородским торпедо 4-0, а потом попали на ЦСКА которому потом проиграли. всем молчать.
А так, для двух аббревиатур можно создать свою лигу, пусть там сколько угодно финалов играют, хоть перекрёстных, хоть не перекрёстных
За 15 лет всего один выход во 2 раунд у команд с дальнего востока. Подстраховка. Лучше пройти условный Минск или Витязь, чем полетать.