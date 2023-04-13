Леонид Вайсфельд: «Плей-офф должен был перекрестным с самого начала, все остальное – неспортивно. СКА пройдет другую команду? Может, с «Ак Барсом» и «Авангардом» им было бы еще сложнее»

Теги Ак Барс Авангард СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд считает неспортивным перекрестный плей-офф КХЛ со второго раунда.

Ожидается, что в следующем сезоне КХЛ перекрестный плей-офф будет проходить со второго раунда Кубка Гагарина.

– Принципиальной разницы не вижу. Не понимаю такого решения. Почему именно со второго раунда? Не думаю, что что-то принципиально изменится.

– Хотели бы увидеть в финале Кубка Гагарина серию СКА – ЦСКА или «Ак Барс» – «Авангард»? С точки зрения зрителя это было бы интереснее их встреч в полуфиналах?

– Мне без разницы. Я ни за кого не болею. Я на эту тему вообще не задумывался.

В моем понимании плей-офф должен быть либо как сейчас, либо с самого начала перекрестным: чтобы первое место играло с 16-м, второе с 15-м и так далее. Все остальные варианты – неспортивные.

– Поможет ли перекрестный плей-офф СКА выйти в финал Кубка Гагарина, учитывая, что у них не получается пройти ЦСКА в полуфинале уже несколько лет подряд?

– А «Ак Барс» они прям легко пройдут? У меня нет мыслей на этот счет. Любая команда может это в свою сторону использовать.

Где гарантия, что СКА пройдет в полуфинале другую команду? Может быть, с «Ак Барсом» или «Авангардом» им бы было еще сложнее играть, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

12 комментариев

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Евгений
Ответ Ильнур Хасанов
Если будет перекрёстный, то ска или цска вообще в финалах могут не оказаться. По этому, все так трясутся за это. У ска были бы хорошие проблемы как с нефтехимиком, как адмиралом, не говоря уже о авангарде и ак барсе. На востоке акцент в защиту, а не проходной как в матчах цска, ска
я бы так не сказал, у ЦСКА в отличие от ска не было проходных матчей, с Северсталью небыло легко а было тяжело, с локомотивом тоже было не просто играть, ну а со ска сами всё видели уже в который год.
а у ска в матчах почти не было проблем, разобрались с минским динамо 4-2, а потом с нижегородским торпедо 4-0, а потом попали на ЦСКА которому потом проиграли. всем молчать.
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BVB Ultras
Пока не залез Третьяк с интересами сборной и базовыми клубами, на западе был вполне интересный плей-офф, где в финал выходили, например, Атлант, ХК МВД, Лев.
А так, для двух аббревиатур можно создать свою лигу, пусть там сколько угодно финалов играют, хоть перекрёстных, хоть не перекрёстных
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вован63
Вся эта бойда началась с того что ЦСКА и ска играют постоянно в финале конференции, так разведите их по канфиренциям.
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Кеша
Было бы интересно посмотреть на систему Ротенберга после семи матчей с Адмиралом и двух перелетов на Дальний Восток . В каком состоянии вышла бы его команда после этого на условный Авангард. Да и прошла бы ли Адмирал большой вопрос.
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Alexander91
Ответ nnp165
На фик не нужен этот перекрестный плей-офф. Такой как сейчас гарантирует дерби, а это серьёзное повышение зрительского интереса. Все остальные соображения в сравнении с этим меркнут.
Зрительский интерес,когда знаешь финалистов конференций 24 года,да-да
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Ковид 07.10.52
Все под газовых делают газовые...тьфу....
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Michael33
Потому что Владивосток и Хабаровск выше 7-8 места не поднимется. 7-8 место на Востоке выходят на 1-2 место на Западе, если сразу перекрестный плей-офф. А ехать далеко у СКА и ЦСКА нет желания.
За 15 лет всего один выход во 2 раунд у команд с дальнего востока. Подстраховка. Лучше пройти условный Минск или Витязь, чем полетать.
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Ильнур Хасанов
Если будет перекрёстный, то ска или цска вообще в финалах могут не оказаться. По этому, все так трясутся за это. У ска были бы хорошие проблемы как с нефтехимиком, как адмиралом, не говоря уже о авангарде и ак барсе. На востоке акцент в защиту, а не проходной как в матчах цска, ска
0
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nnp165
На фик не нужен этот перекрестный плей-офф. Такой как сейчас гарантирует дерби, а это серьёзное повышение зрительского интереса. Все остальные соображения в сравнении с этим меркнут.
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Домингес Казань
чтобы не летать во Владик или в Хабаровск,поэтому и только со второго круга
+5
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Антон Чугунов
Как же он прав
+1
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Ми Ша
Вася прав на все 💯 !!!
+2
0
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