Алексей Морозов: «Хотим, чтобы КХЛ была топ-лигой в России и Европе. Поставили задачу увеличить аудиторию до 12 млн человек»

Теги болельщики Алексей Морозов телевидение КХЛ Матч ТВ Хоккей

КХЛ хочет увеличить свою аудиторию до 12 миллионов человек.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«В новой стратегии до 2026 года прописана миссия – дарить людям хоккей высочайшего, мирового уровня. Она разбита на три большие категории: работа с аудиторией, спортивный продукт и спортсмены.

Наша аудитория 8 миллионов человек, мы поставили задачу увеличить аудиторию на 50% – до 12 миллионов. Это люди, которые будут ходить на хоккей и следить за матчами с помощью телевизионных трансляций.

Мы хотим, чтобы наша лига была в России и в Европе топ-лигой. Надо создавать комфортные условия для спортсменов, чтобы они были настоящими звездами не только в хоккее, а вообще в социальной жизни», – сказал Морозов.

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4 комментария

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Atsuktuvas
Никогда не было таких благоприятных условий для прироста аудитории.
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Розе Ротенбергино
Снова эти сказки пошли. Когда в финале КГ играл пражский Лев, то ещё можно было бы поверить. А сейчас СВО и три легионера в заявке, это смешно.
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Серый
Ох уж эти стратегии. К 2021 году в лиге должны были играть 10 зарубежных клубов. помним. Тут один стратег всех переиграл уже.
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Дмитрий Валерьевич
У нас уже просто открытый чемпионат России, а не Континенталка..... И лимит на легионеров явно тоже в минус идёт смотрибельности в Европе.....
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