Алексей Морозов: «Хотим, чтобы КХЛ была топ-лигой в России и Европе. Поставили задачу увеличить аудиторию до 12 млн человек»
КХЛ хочет увеличить свою аудиторию до 12 миллионов человек.
Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
«В новой стратегии до 2026 года прописана миссия – дарить людям хоккей высочайшего, мирового уровня. Она разбита на три большие категории: работа с аудиторией, спортивный продукт и спортсмены.
Наша аудитория 8 миллионов человек, мы поставили задачу увеличить аудиторию на 50% – до 12 миллионов. Это люди, которые будут ходить на хоккей и следить за матчами с помощью телевизионных трансляций.
Мы хотим, чтобы наша лига была в России и в Европе топ-лигой. Надо создавать комфортные условия для спортсменов, чтобы они были настоящими звездами не только в хоккее, а вообще в социальной жизни», – сказал Морозов.
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