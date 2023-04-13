Владислав Третьяк: «Задача ФХР – расширять карту хоккейными клубами. Надеемся, «Лада» войдет в КХЛ с хорошим составом и подарит нам много побед»

Теги Лада ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Политика ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался о возвращении «Лады» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Я не раз был в Тольятти, знаю, что губернатор уделяет хоккею большое внимание, он все время интересовался, просил поддержку команды.

«Лада» дала нам много тренеров, игроков, которые стали потом чемпионами мира и Олимпийских игр. Там хорошая школа, тем более есть традиции хоккея. Мы всегда были за то, чтобы «Лада» оставалась, и, наверное, были единственными, кто в свое время голосовал против ее исключения.

Спасибо всем, кто поддержал ее возвращение. Задача федерации хоккея – расширять нашу карту хоккейными клубами, и мы надеемся, что «Лада» войдет в КХЛ с мобильным, хорошим составом и будет показывать хороший хоккей, подарит нам много побед и много звездочек», – заявил президент Федерации хоккея России.

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9 комментариев

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ftw2002@yandex.ru
А Лада что Кубок Петрова в ВХЛ выиграла? Или спортивный принцип уже не соблюдается? Кто денег насобирает на один сезон, того и берем? А потом долги по зарплате, помогите люди добрые и т.д. и т.п.
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Сергей Жарковский
Набирай всех подряд! Пусть НХЛ отдыхает
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Серый
Задача ФХР, как и любой другой организации, - осваивать бюджеты. Больше их нет
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Серый
Ответ Rio de Janeiro
Варианты расширения в основном на Востоке (Красноярск, Новокузнецк, Пермь, Тюмень, Ташкент) а на Западе готовых клубов нет.Скорее всего вопрос времени с принятием Донецка, клуб из которого будет социальным фактором интеграции новых граждан в жизнь страны, в более отдалённой перспективе если решат инфраструктурные вопросы скорее всего будут амбиции у Тулы, могут вернуться к идеи воссоздания Атланта, по сути и всё.Не думаю что лига допустит крена одной и конференций
и это будет континентальной лигой?)
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LeoSk
единственная беда, что не все клубы могут прокормить такую лигу (((
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Алексей Тарлыков
Откуда Лада наберёт хороший состав, если легионеров до 3 сократили? Игроков-то меньше стало
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Rio de Janeiro
Варианты расширения в основном на Востоке (Красноярск, Новокузнецк, Пермь, Тюмень, Ташкент) а на Западе готовых клубов нет.Скорее всего вопрос времени с принятием Донецка, клуб из которого будет социальным фактором интеграции новых граждан в жизнь страны, в более отдалённой перспективе если решат инфраструктурные вопросы скорее всего будут амбиции у Тулы, могут вернуться к идеи воссоздания Атланта, по сути и всё.Не думаю что лига допустит крена одной и конференций
0
0
0
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Кеша
Когда Воскресенский Химик , Ижсталь, Саратовский Кристалл и Кузню примите в лигу ?
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Фёдор Кузнецов
Ещё приняли перекрёстный плей-офф со 2 раунда
+1
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