Владислав Третьяк: «Задача ФХР – расширять карту хоккейными клубами. Надеемся, «Лада» войдет в КХЛ с хорошим составом и подарит нам много побед»

Владислав Третьяк высказался о возвращении «Лады» в Фонбет Чемпионат КХЛ.

«Я не раз был в Тольятти, знаю, что губернатор уделяет хоккею большое внимание, он все время интересовался, просил поддержку команды.

«Лада» дала нам много тренеров, игроков, которые стали потом чемпионами мира и Олимпийских игр. Там хорошая школа, тем более есть традиции хоккея. Мы всегда были за то, чтобы «Лада» оставалась, и, наверное, были единственными, кто в свое время голосовал против ее исключения.

Спасибо всем, кто поддержал ее возвращение. Задача федерации хоккея – расширять нашу карту хоккейными клубами, и мы надеемся, что «Лада» войдет в КХЛ с мобильным, хорошим составом и будет показывать хороший хоккей, подарит нам много побед и много звездочек», – заявил президент Федерации хоккея России.