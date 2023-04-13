Дмитрий Губерниев: «Русские не пьют больше, чем другие. Думаю, Висневски сам запойный. Посоветую ему бросать и смотреть на мир трезвыми глазами»
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Джеймса Висневски об алкоголизме в России.
«Я думаю, что он сам пьет. Русские не пьют больше, чем любые другие.
Я думаю, что он сам запойный. У кого что болит, тот о том и говорит.
Посоветую ему бросать и смотреть на мир трезвыми глазами», – сказал комментатор Губерниев.
Висневски ранее играл за «Адмирал». Он провел за клуб 16 матчей в КХЛ в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1+3) балла.
Джеймс Висневски: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в запои. В Финляндии так же»
Но по среднему потреблению алкоголя на душу населения мы далеко не на первом месте.
А если уж Висневски попались такие персонажи, как он описывает, то не надо обобщать до всех русских. Это не от большого ума...