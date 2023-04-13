Дмитрий Губерниев: «Русские не пьют больше, чем другие. Думаю, Висневски сам запойный. Посоветую ему бросать и смотреть на мир трезвыми глазами»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Джеймса Висневски об алкоголизме в России.

«Я думаю, что он сам пьет. Русские не пьют больше, чем любые другие.

Я думаю, что он сам запойный. У кого что болит, тот о том и говорит.

Посоветую ему бросать и смотреть на мир трезвыми глазами», – сказал комментатор .

Висневски ранее играл за « ». Он провел за клуб 16 матчей в в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1+3) балла.

Джеймс Висневски: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в запои. В Финляндии так же»