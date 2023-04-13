Дмитрий Губерниев: «Русские не пьют больше, чем другие. Думаю, Висневски сам запойный. Посоветую ему бросать и смотреть на мир трезвыми глазами»

Теги Джеймс Висневски Дмитрий Губерниев КХЛ Адмирал Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Хоккей

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Джеймса Висневски об алкоголизме в России.

«Я думаю, что он сам пьет. Русские не пьют больше, чем любые другие.

Я думаю, что он сам запойный. У кого что болит, тот о том и говорит.

Посоветую ему бросать и смотреть на мир трезвыми глазами», – сказал комментатор Губерниев.

Висневски ранее играл за «Адмирал». Он провел за клуб 16 матчей в КХЛ в сезоне-2016/17 и набрал 4 (1+3) балла.

Джеймс Висневски: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в запои. В Финляндии так же»

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6 комментариев

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Einfach Safari
понятно, что Губера это задело 😁 интересно, что ещё Кожева скажет)
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Dinamik1
Человек пьет один раз в жизни остальное время он опахмеляется.
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Огюст
Выпить не запрещено ни кому ,но что важно -вести себя в алкогольном состоянии нужно достойно по отношению к другим людям ! Кстати ,а ты Губерниев зачастую хамишь людям ,которые старше тебя и гораздо заслуженние чем ты и в трезвом состоянии похоже !
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GtSwan
В любой стране есть запойные люди.
Но по среднему потреблению алкоголя на душу населения мы далеко не на первом месте.
А если уж Висневски попались такие персонажи, как он описывает, то не надо обобщать до всех русских. Это не от большого ума...
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encaro_one
>> В Финляндии так же
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xa-xa
Ну дак , мы не пьём, а только лечимся.
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