Сергей Федоров: «Гусев – замечательный игрок, в атаке он может практически все»
Сергей Федоров считает, что Никита Гусев в атаке может практически все.
Нападающий СКА пропустил три последних матча серии против ЦСКА (2-4).
«Никита – замечательный игрок, в атаке он может практически все.
Не думаю, что корректно это комментировать. Это решение тренерского штаба СКА. Мы концентрировались на своих аспектах, которые нужно было подтянуть», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.
прогуливал..Не смог донести до парня.Свою супер систему.