Сергей Федоров: «Гусев – замечательный игрок, в атаке он может практически все»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев ТАСС Хоккей

Сергей Федоров считает, что Никита Гусев в атаке может практически все.

Нападающий СКА пропустил три последних матча серии против ЦСКА (2-4).

«Никита – замечательный игрок, в атаке он может практически все.

Не думаю, что корректно это комментировать. Это решение тренерского штаба СКА. Мы концентрировались на своих аспектах, которые нужно было подтянуть», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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12 комментариев

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ЧакЧак
Ак Барс уже не отдаст кубок ! Федоров понимает...был бы у него Гусь ...эт другое дело ! А так 4-1 в серии Казань !
0
-2
-2
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Глеб Римский
Как же красиво раз за разом каждой репликой Фёдоров аккуратно тычет в вротенберга))
+8
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+8
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Макс Боронин
Из НХЛ Гуся ведь тоже попросили. Скорее всего причина та же - в плэй офф нужно рубиться у бортов, отрабатывать в защите - а он этого не делает.
0
-1
-1
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Кеша
Ответ ftw2002@yandex.ru
А Лещев разве главный тренер?
Лещев работал в ЦСКА с молодежкой , когда там был Никита .
0
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*BG*
А мне бы хотелось, чтобы Гусев вернулся в ЦСКА, если он СКА не нужен. Считаю, что отпускать такого игрока было ошибкой того менеджмента ЦСКА. Только СКА его в ЦСКА не отдаст.
+3
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+3
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Поговорим о разном
Почему к Фёдорову вдруг такой вопрос? Можно ожидать возвращение "блудного сына" в родной клуб?
+2
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+2
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Al561
Как так случилось у Ромы, что один из лучших его игроков ушел в запой в разгар 1/2 ПО?)))
+5
0
+5
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Кеша
А вот и мнение настоящего эксперта и профессионала . Отлично размазали это шапито . Может Гусев просто отказался играть против родного клуба ))), шутка . Но равных Гусеву в ска я не увидел . Странно , что Лещев не нашел общего языка с Никитой .
А Лещев разве главный тренер?
0
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Сергей Лепехин
Рома решил показаться крутым и круто вылетел
+3
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Олег
Это просто когда мозги раздавали,Ромка школу
прогуливал..Не смог донести до парня.Свою супер систему.
+3
0
+3
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Кеша
А вот и мнение настоящего эксперта и профессионала . Отлично размазали это шапито . Может Гусев просто отказался играть против родного клуба ))), шутка . Но равных Гусеву в ска я не увидел . Странно , что Лещев не нашел общего языка с Никитой .
+4
0
+4
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LeoSk
хороший игрок, да и пивка с ним можно попить ))))
+9
-1
+8
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