Сергей Федоров считает, что Никита Гусев в атаке может практически все.

Нападающий СКА пропустил три последних матча серии против ЦСКА (2-4).

« – замечательный игрок, в атаке он может практически все.

Не думаю, что корректно это комментировать. Это решение тренерского штаба СКА. Мы концентрировались на своих аспектах, которые нужно было подтянуть», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.