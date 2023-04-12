Дмитрий Квартальнов: «Радулов – ключевой и рулевой человек в игре. Он всегда был лидером, у него это в крови»

Дмитрий Квартальнов поделился мнением о форварде Александре Радулове.

«Слежу ли за плей-офф ? Конечно. Интересные хорошие игры, многое решает мастерство, очень здорово ребята выжимают из каждого момента. По именам отдельно не буду никого упоминать, все на виду. Это топ-ребята.

по-прежнему суперзвезда КХЛ? Безусловно. Вокруг него даже молодежь по-другому себя чувствует и играет. Саша – ключевой и рулевой человек в игре. У нас все это знают. И на льду, и в раздевалке он настоящий лидер.

Саша не будет терять свою хватку, он всегда был лидером, у него это в крови. Причем везде, где бы ни играл и во что бы ни играл», – сказал главный тренер минского « » .