Джек Хьюз набрал 96 очков в 76 играх и повторил рекорд «Нью-Джерси». У Элиаша было 40+56 в сезоне-2000/01

Теги Нью-Джерси Патрик Элиаш НХЛ рекорды Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз набрал 96 очков в 76 играх и повторил рекорд «Нью-Джерси»

21-летний форвард «Девилс» отметился результативной передачей в матче с «Бостоном» (1:2). 

В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 96 (42+54) очков в 76 играх.

Он повторил бомбардирский рекорд клуба за сезон, установленный Патриком Элиашем (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01). 

«Девилс» осталось провести еще 2 игры до завершения регулярки – с «Баффало» (дома) и «Вашингтоном» (в гостях). 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Джек хорош. До 100 не доберется в этот раз - травма помешала, но клубный рекорд обновит, однозначно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий