Джек Хьюз набрал 96 очков в 76 играх и повторил рекорд «Нью-Джерси». У Элиаша было 40+56 в сезоне-2000/01
Джек Хьюз набрал 96 очков в 76 играх и повторил рекорд «Нью-Джерси»
21-летний форвард «Девилс» отметился результативной передачей в матче с «Бостоном» (1:2).
В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 96 (42+54) очков в 76 играх.
Он повторил бомбардирский рекорд клуба за сезон, установленный Патриком Элиашем (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01).
«Девилс» осталось провести еще 2 игры до завершения регулярки – с «Баффало» (дома) и «Вашингтоном» (в гостях).
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