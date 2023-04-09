Джек Хьюз набрал 96 очков в 76 играх и повторил рекорд «Нью-Джерси». У Элиаша было 40+56 в сезоне-2000/01

Джек Хьюз набрал 96 очков в 76 играх и повторил рекорд «Нью-Джерси»

21-летний форвард «Девилс» отметился результативной передачей в матче с «Бостоном» (1:2).

В активе первого номера драфта НХЛ-2019 стало 96 (42+54) очков в 76 играх.

Он повторил бомбардирский рекорд клуба за сезон, установленный (96 очков в 82 играх, 40+56, 2000/01).

«Девилс» осталось провести еще 2 игры до завершения регулярки – с «Баффало» (дома) и «Вашингтоном» (в гостях).