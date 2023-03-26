Джек Хьюз – самый молодой игрок в истории «Нью-Джерси» с 40 шайбами за сезон

– 1-й игрок « » за 14 лет с 40 шайбами за сезон.

21-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3).

В его активе 86 (40+46) очков в 69 матчах. Рекорд «Девилс» по голам за сезон принадлежит (48 шайб в 82 играх, 2005/06), по очкам – (96 в 82, 40+56, 2000/01).

В прошлый раз до отметки 40+ шайб дотянулся (45 в 82, 2008/09).

Кроме того, первый номер драфта НХЛ-2019 (21 год 315 дней) стал самым молодым игроком с 40 шайбами за сезон в истории «Девилс» (после переезда клуба в Ньюарк).

В истории франшизы его опережает Уилф Пэймент (21 год 166 дней, 41 шайба в 78 играх за «Колорадо Рокис», 1977/78).