Джек Хьюз – самый молодой игрок в истории «Нью-Джерси» с 40 шайбами за сезон

Теги рейтинги Нью-Джерси Оттава Зак Паризе Брайан Джионта Патрик Элиаш НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз – 1-й игрок «Нью-Джерси» за 14 лет с 40 шайбами за сезон.

21-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3). 

В его активе 86 (40+46) очков в 69 матчах. Рекорд «Девилс» по голам за сезон принадлежит Брайану Джионте (48 шайб в 82 играх, 2005/06), по очкам – Патрику Элиашу (96 в 82, 40+56, 2000/01). 

В прошлый раз до отметки 40+ шайб дотянулся Зак Паризе (45 в 82, 2008/09). 

Кроме того, первый номер драфта НХЛ-2019 (21 год 315 дней) стал самым молодым игроком с 40 шайбами за сезон в истории «Девилс» (после переезда клуба в Ньюарк).

В истории франшизы его опережает Уилф Пэймент (21 год 166 дней, 41 шайба в 78 играх за «Колорадо Рокис», 1977/78). 

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6 комментариев

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Misson
Ответ Zomourning33
Если бы не травма и последующий атакующий спад, то он бы уже в этом сезоне переписал много рекордов франшизы аки Капризов.
Да, сейчас бы было 45-47 шайб и +10 очков.
+1
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Misson
Джека Хьюза помню по юниорам и предрафтовым видеоотчетам. У него в первую очередь выделялось выдающийся по юниорам хоккейный интеллект, видение площадки, скорость катания и принятия решений. Единственные серьезные опасения были связаны с его физической субтильностью. Первые два сезона вроде стали подтверждать опасения, помню сколько было хейта в отношении него здесь, его не пинал только ленивый. Но парень адаптировался к лиге и в этом сезоне вышел на тот уровень, который ожидали от него. Молодец. Теперь можно с уверенностью говорить, что выбор и Хишира и Хьюза были верными для Нью-Джерси, Хьюз-Хишир обеспечат на следующие 10 лет светлое будущее франшизе и принесут 1-2 Кубка (а может и больше, если повезет).
+2
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Сергей Кильцов
Из последних первых номеров драфта самый сильный игрок. Остальные не чета Хьюзу.
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iron_m
Пэймент однозначно лучший!
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Zomourning33
Если бы не травма и последующий атакующий спад, то он бы уже в этом сезоне переписал много рекордов франшизы аки Капризов.
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iluvatar
Перспективный молодой человек
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