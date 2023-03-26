Джек Хьюз – самый молодой игрок в истории «Нью-Джерси» с 40 шайбами за сезон
Джек Хьюз – 1-й игрок «Нью-Джерси» за 14 лет с 40 шайбами за сезон.
21-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:3).
В его активе 86 (40+46) очков в 69 матчах. Рекорд «Девилс» по голам за сезон принадлежит Брайану Джионте (48 шайб в 82 играх, 2005/06), по очкам – Патрику Элиашу (96 в 82, 40+56, 2000/01).
В прошлый раз до отметки 40+ шайб дотянулся Зак Паризе (45 в 82, 2008/09).
Кроме того, первый номер драфта НХЛ-2019 (21 год 315 дней) стал самым молодым игроком с 40 шайбами за сезон в истории «Девилс» (после переезда клуба в Ньюарк).
В истории франшизы его опережает Уилф Пэймент (21 год 166 дней, 41 шайба в 78 играх за «Колорадо Рокис», 1977/78).
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