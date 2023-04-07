Марк-Андре Флери: «Миннесоте» не хватает Капризова, он один из лучших игроков в НХЛ. Все сделали шаг вперед, чтобы заполнить пробел, когда он выбыл»

Марк-Андре Флери считает Кирилла Капризова одним из лучших игроков в НХЛ

Нападающий не играет с 9 марта из-за повреждения нижней части тела.

«Мы теряем важных парней, важные части команды. Но, надеюсь, некоторые ребята вернутся как можно раньше.

Нам не хватает Кирилла. Очевидно, что он один из лучших игроков в лиге.

Я чувствую, что все сделали шаг вперед и стали прилагать немного больше усилий, чтобы заполнить дыру, пробел, когда он выбыл. Мы должны сохранять прежний менталитет», – сказал вратарь «Миннесоты» .

Ранее стало известно, что Капризов сыграет за «Миннесоту» в матче против «Сент-Луиса».

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